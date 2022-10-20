Під час дистанційного навчання школярі засвоюють предмети по-різному. Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що деякі учням онлайн вчити досить важко.
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Які предмети найважче вчити школярам онлайн
За словами Шкарлета, на якість освіти в Україні зараз значно впливають дистанційне навчання та його перерваність через тривоги та безпекову ситуацію у регіонах.
Окремі предмети діти погано сприймать під час онлайн-навчання. Це – математика, хімія, фізика,
– розповів міністр.
При цьому уточнив, що на найвищому рівні зберігається якість навчання у старших класах. Адже діти вчаться додатково для складання ЗНО чи НМТ.
Також Шкарлет додав, що МОН все ж пропонує учням вчитися у змішаному форматі. Однак лише за умов безпеки у конкретному регіоні. За його словами, онлайн-освіта може бути лише додатком до очного навчання, а не його заміною.
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Як зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.