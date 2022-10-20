Під час дистанційного навчання школярі засвоюють предмети по-різному. Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що деякі учням онлайн вчити досить важко.

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Які предмети найважче вчити школярам онлайн

За словами Шкарлета, на якість освіти в Україні зараз значно впливають дистанційне навчання та його перерваність через тривоги та безпекову ситуацію у регіонах.

Окремі предмети діти погано сприймать під час онлайн-навчання. Це – математика, хімія, фізика,

– розповів міністр.

При цьому уточнив, що на найвищому рівні зберігається якість навчання у старших класах. Адже діти вчаться додатково для складання ЗНО чи НМТ.

Також Шкарлет додав, що МОН все ж пропонує учням вчитися у змішаному форматі. Однак лише за умов безпеки у конкретному регіоні. За його словами, онлайн-освіта може бути лише додатком до очного навчання, а не його заміною.

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Як зараз вчаться діти в Україні