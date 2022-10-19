Во время дистанционного обучения школьники усваивают предметы по-разному. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, что некоторым ученикам онлайн учиться довольно трудно.
Читайте Война в Украине: с какими проблемами сталкиваются школьники во время учебы
Какие предметы труднее всего учить школьникам онлайн
По словам Шкарлета, на качество образования в Украине сейчас оказывают значительное влияние дистанционное обучение и его прерывность из-за тревог и ситуации безопасности в регионах.
Отдельные предметы дети плохо воспринимают во время онлайн-обучения. Это – математика, химия, физика,
– рассказал министр.
При этом уточнил, что на самом высоком уровне сохраняется качество обучения в старших классах. Дети ведь учатся дополнительно для составления ВНО или НМТ.
Также Шкарлет добавил, что МОН все же предлагает учащимся учиться в смешанном формате. Однако только в условиях безопасности в конкретном регионе. По его словам, онлайн-образование может быть только приложением к очной учебе, а не его заменой.
Важно Сколько должен продолжаться онлайн-урок в школе в условиях военного времени
Как сейчас учатся дети в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспильне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
- 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Общественное".
- А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
- Также с 17 октября в школах Каменского на Днепропетровщине возобновили очную учебу, сообщил городской голова Андрей Белоусов.
- С 17 октября учебные заведения Одесщины, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВД.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.