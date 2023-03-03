У школах України можуть запровадити двомовне навчання

3 березня 2023, 18:10
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У школах України можуть запровадити викладання предметів двома мовами – українською та англійською. Однак така новація стосуватиметься лише профільних предметів у старшій школі.

Коли очікувати на таке нововведення, поки невідомо. Деталі розповів гендиректор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України Олег Єресько в ефірі "Ранку вдома".

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У школах України можуть запровадити двомовне навчання

Він нагадав, що у 2022 році в Україні презентували програму "Освіта 4:0. Український світанок". У ній передбачили реалізацію різних реформ. Серед них є запровадження білінгвальної (двомовної) системи навчання.

Єресько при цьому зауважив, що у нашій державі є чимало закладів освіти, якій відвідують діти, що мають здібності до вивчення іноземних мов. Тож у цих школах практикують раннє вивчення мов.

Ми ж плануємо, що з часом у старшій школі профільний предмет обов'язково викладатимуть двома мовами – українською та англійською,
– заявив чиновник. 

Єресько пояснив тим, що зараз усі найкращі навчальні матеріали розроблені саме англійською мовою. 

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Також додав, МОН поки не планує загалом скасовувати іспити у 4 та 9 класах. 

Важливо Чи складатимуть 11-класники ДПА у 2023 році: ВРУ поставила крапку

Чи складатимуть ДПА учні у 2023 році 

  • В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації.
  • Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
  • Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.
  • До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
  • У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
  • 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
  • У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ.

Автор: Марія Волошин