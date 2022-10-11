Скільки дитсадків, шкіл та вишів України мають надійні укриття і зможуть працювати офлайн
Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами. Майже усі навчальні заклади у нашій державі зараз працюють онлайн.
Однак в Україні й надалі облаштовують надійні укриття, аби діти й студенти згодом мали можливість вчитися офлайн. Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, скільки навчальних закладів вже готові до очного навчання.
Важливо Чи скасують очне навчання в Україні через ракетний терор росіян
Скільки дитсадків, шкіл та вишів України мають укриття
За словами міністра, станом на 1 вересня близько 60% українських шкіл мали укриття та були готовими до очного навчання. На сьогодні таких майже 70%.
При цьому Шкарлет уточнив, що спеціальна комісія уже перевірила понад 25 тисяч закладів освіти України – тобто 95%. Майже 16,5 тисячі з них мають право працювати очно.
Загалом в Україні близько 63% навчальних закладів можуть працювати офлайн: Зокрема мають надійні укриття:
- школи – майже 70%;
- дитсадки – 51%;
- ліцеї та училища – 93%;
- коледжі та виші – 75%.
Читайте Усі школи України мають перейти на дистанційне навчання, – Міносвіти
Яка зараз ситуація в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
- Вже другий день поспіль на території нашої держави лунають вибухи.
- Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.
- У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.
- Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.