Скільки дитсадків, шкіл та вишів України мають надійні укриття і зможуть працювати офлайн

11 жовтня 2022 , 15:51
Читать новость на русском

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами. Майже усі навчальні заклади у нашій державі зараз працюють онлайн.

Однак в Україні й надалі облаштовують надійні укриття, аби діти й студенти згодом мали можливість вчитися офлайн. Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, скільки навчальних закладів вже готові до очного навчання. 

Важливо Чи скасують очне навчання в Україні через ракетний терор росіян

Скільки дитсадків, шкіл та вишів України мають укриття 

За словами міністра, станом на 1 вересня близько 60% українських шкіл мали укриття та були готовими до очного навчання. На сьогодні таких майже 70%.

При цьому Шкарлет уточнив, що спеціальна комісія уже перевірила понад 25 тисяч закладів освіти України – тобто 95%. Майже 16,5 тисячі з них мають право працювати очно. 

Загалом в Україні близько 63% навчальних закладів можуть працювати офлайн: Зокрема мають надійні укриття: 

  • школи – майже 70%;
  • дитсадки – 51%;
  • ліцеї та училища – 93%;
  • коледжі та виші – 75%. 

Читайте Усі школи України мають перейти на дистанційне навчання, – Міносвіти

Яка зараз ситуація в Україні

  • Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
  • Вже другий день поспіль на території нашої держави лунають вибухи.
  • Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.
  • У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.
  • Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
  • Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА. 

 

Автор: Марія Волошин