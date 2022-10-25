Скільки шкіл в Україні працює офлайн попри ракетний терор Росії

25 жовтня 2022 , 10:34
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Ракетний терор Росії щодо України триває. Проте навіть попри масовані атаки ворога частина українських дітей продовжує вчитися офлайн.

Очільник міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет в етері національного телемарафону розповів, що зараз в Україні працює понад 10 тисяч шкіл. Діти вчаться у різних форматах у залежності від безпекової ситуації у регіоні. 

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Скільки школярів вчиться очно, онлайн та у змішаній формі 

Станом на 24 жовтня навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави, розповів Шкарлет. 

  • понад 3 тисячі шкіл працюють очно;
  • понад 6,3 тисячі – онлайн;
  • понад 3 тисячі – у змішаній формі. 

Очільник МОН також повідомив, що якість онлайн-навчання в Україні зараз покращують. Зокрема доповнюють уроки додатковими матеріалами. Для цього використовують і світові інформаційні ресурси. 

Наші діти не мають бути відлучені від освітнього процесу,
– наголосив міністр. 

Хто затверджує графік канікул у школах 

Шкарлет також розповів, що графік канікул та навчання у школах визначають педагогічні ради та директори навчальних закладів. 

МОН натомість формує рекомендаційні листи та розсилає керівникам шкіл. У міністерстві враховують:

  • стан опалення;
  • енергетичну безпеку у регіоні;
  • рівень засвоєння матеріалу.

За словами міністра освіти, у більшості шкіл України тижневі осінні канікули розпочнуться 29 жовтня.

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Як зараз триває навчання у школах України 

  • Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе. 
  • Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
  • Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули. 
  • Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно. Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.
  • На Волині, у Ковелі, через проблеми зі світлом після ракетних ударів Росії запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.
  • У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.
  • Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив. Дітей таки відправляють на відпочинок. Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.

Автор: Марія Волошин