Скільки шкіл в Україні працює офлайн попри ракетний терор Росії

Ракетний терор Росії щодо України триває. Проте навіть попри масовані атаки ворога частина українських дітей продовжує вчитися офлайн.

Очільник міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет в етері національного телемарафону розповів, що зараз в Україні працює понад 10 тисяч шкіл. Діти вчаться у різних форматах у залежності від безпекової ситуації у регіоні.

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Скільки школярів вчиться очно, онлайн та у змішаній формі

Станом на 24 жовтня навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави, розповів Шкарлет.

понад 3 тисячі шкіл працюють очно;

понад 6,3 тисячі – онлайн;

понад 3 тисячі – у змішаній формі.

Очільник МОН також повідомив, що якість онлайн-навчання в Україні зараз покращують. Зокрема доповнюють уроки додатковими матеріалами. Для цього використовують і світові інформаційні ресурси.

Наші діти не мають бути відлучені від освітнього процесу,

– наголосив міністр.

Хто затверджує графік канікул у школах

Шкарлет також розповів, що графік канікул та навчання у школах визначають педагогічні ради та директори навчальних закладів.

МОН натомість формує рекомендаційні листи та розсилає керівникам шкіл. У міністерстві враховують:

стан опалення;

енергетичну безпеку у регіоні;

рівень засвоєння матеріалу.

За словами міністра освіти, у більшості шкіл України тижневі осінні канікули розпочнуться 29 жовтня.

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Як зараз триває навчання у школах України