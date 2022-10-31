Масована атака Росії: як вчитимуться школярі у Рівному
31 жовтня 2022 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:Олександр Третяк
Сьогодні, 31 жовтня, в Україні тривала затяжна повітряна тривога. Росія знову масовано атакувала Україну ракетами.
Мер Рівного Олександр Третяк розповів, чи підуть сьогодні діти до школи. До слова, Рівненщину оминули влучання ворожих ракет.
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Учні у Рівному йдуть до школи
У Рівному, за словами мера, у школах починається навчання у змішаному форматі.
Діти, які лишилися вдома, можуть вже йти до школи на уроки,
– повідомив Третяк.
Детальний розклад школярам мають повідомити класні керівники.
Як вчитимуться школярі у Рівному
- Мер Рівного Олександр Третяк недавно повідомив, що школярі міста повертаються за парти. Очне навчання у школах відновлюють з понеділка.
- Ухвалили рішення завершити осінні канікули і повернути дітей на навчання із 31 жовтня, повідомив Третяк.
- За його словами, у кожній школі розклади уроків та їх тривалість коригуватимуть педагоги. Що важливо, відповідно до графіків відключення світла та ситуації у країні.
- У разі оголошення повітряної тривоги діти разом із працівниками шкіл ідуть в укриття, нагадав очільник Рівного.
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Канікули у школах Рівного
- Цього тижня школярі у Рівному відпочивали від навчання. Їх відправили на канікули після атаки Росії на енергетичні об'єкти області.
- Канікули у школах Рівного тривають тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня.
- Садочки працюють у звичному режимі, повідомляв Третяк.