Які найкращі класичні університети України у 2025 році

Недавно оприлюднили Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. Для нього використали дані відомих рейтингів університетів країни, кожен з яких містить важливі критерії оцінювання.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які класичні університети посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО, читайте далі.

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Які класичні виші – найкращі в Україні?

У рейтингу найкращих класичних університетів України представили 10 вишів, які є лідерами серед цієї категорії університетів.

Найкращі класичні заклади вищої освіти України такі:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Харківський національний університет імені Каразіна; Карпатський національний університет імені Василя Стефаника; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Одеський національний університет імені Мечникова; Ужгородський національний університет; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Сумський державний університет.

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Раніше ми розповідали, який технічний університет визнали найкращим в Україні у 2025 році.