Які найкращі класичні університети України у 2025 році
- Недавно оприлюднили Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України за даними відомих рейтингів університетів.
- Представили, зокрема, 10 найкращих класичних університетів.
Недавно оприлюднили Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. Для нього використали дані відомих рейтингів університетів країни, кожен з яких містить важливі критерії оцінювання.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які класичні університети посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО, читайте далі.
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Які класичні виші – найкращі в Україні?
У рейтингу найкращих класичних університетів України представили 10 вишів, які є лідерами серед цієї категорії університетів.
Найкращі класичні заклади вищої освіти України такі:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Харківський національний університет імені Каразіна;
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
Національний університет "Києво-Могилянська академія";
Одеський національний університет імені Мечникова;
Ужгородський національний університет;
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Сумський державний університет.
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Раніше ми розповідали, який технічний університет визнали найкращим в Україні у 2025 році.