Не кажіть "криворожани": як правильно українською називати жителів різних міст України

Українські населені пункти продовжують позбуватися комунізованих назв, які нагадують про горезвісну радянську спадщину. Минулого тижня ще понад 300 міст та сіл нашої держави отримали звичні українській традиції найменування.

Кілька років тому декомунізували й інші населені пункти України. Натомість українці не завжди знали і знають, як називати мешканців окремих міст і сіл. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує розповідати, як не помилися щодо назв жителів різних населених пунктів України.

Важливо Не полтавчани і сумчани: як правильно українською називати жителів облцентрів України

Як правильно українською називати жителів міст України

У вісімдесят третій добірці розповімо, які правильні катойконіми (назви мешканців певної місцевості) вживати щодо жителів різних міст і не "тягнути" у своє мовлення русифіковані назви. Що цікаво, окремі найменування можуть здатися вам незвичними.

Принагідно нагадаємо, що з населеними пунктами і країнами краще вживати слово "житель", а з житлом – "мешканець". Хоча вони є синоніми, проте мають різні відтінкові значення, нагадує мовознавець Олександр Авраменко.

Так, мовознавці, зокрема редакторка Ольга Васильєва, радять не "приписувати" сполуку –чани у всі можливі назви, адже вона нагадує про насильницьке зближення української мови з російською свого часу. Із -чани утворюються назви тільки від тих населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-. Як приклад:

Гадяч — гадячани;

Прилуки — прилучани;

Тростянець — тростянчани;

Найпродуктивнішим у назвах жителів є суфікс -ець (у формі чоловічого роду):

Краматорськ – краматорець – краматорка – краматорці;

Маріуполь – маріуполець – маріуполька – маріупольці;

Калуш – калушани, калушанка, калушанин;

Канів – канівець, канівка – не канівчанин;

м. Гребінка – гребінчанин, гребінківець.

Цікаво! Жителів м. Золотоноша називаємо золотонісці, а не золотоношани.

Острог – острожець, острожка – не острожанка.

Кременчук – кременчуківець, кременчуківка, кременчуківці – не кременчужани.

Читайте Закарпатщина і Луцька область: як ніколи не варто називати регіони України

Як правильно назвати жителів міст і сіл зі складними назвами

Також важливо пам'ятати, як правильно називати жителів населених пунктів, назви яких складаються із двох слів. До прикладу, Кривого Рогу.

Професор Олександр Пономарів вважав чужими в українській мові "криворожан" і віддавав перевагу слову "криворіжці". Тож:

Кривий Ріг – криворіжці – не криворожани.

Можна, звичайно, сказати і "житель/-ка Кривого Рогу".

Також подаємо й інші назви і радимо звернути увагу на правопис цих слів:

Горішні Плавні – горішньоплавенці – горішньоплавенець – горішньоплавенка;

Гола Пристань – голопристанці – голопристанець – голопристанка;

Часів Яр – часовоярці – часовоярець – часовоярка;

Давидів Брід – давидовобродівці – давидовобродівець – давидовобродівка;

Залізний Порт – залізнопортівці – залізнопортівець – залізнопортівка;

Також жителів таких населених пунктів можна називати за основним словом: плавенці / плавнівці, пристанці, бродівці, портівці.

Зверніть увагу! Жителі Кам'янця-Подільського – кам'янчани.

Зауважимо також, що не всюди у назвах населених пунктів ви можете знайти точне визначення відповідно до правил. Іноді трапляються винятки, адже назва може мати певні сторонні асоціації, закон економії мовних зусиль тощо. Наприклад: Київ – кияни – а не київці.

Загалом філологи радять, де можливо, віддавати перевагу суфіксу -ець, а не -ян- або -чан-.