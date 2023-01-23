"На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ

У 2023 році абітурієнти під час НМТ складатимуть два обов'язкові предмети: українську мову та математику. Натомість історію України до цього переліку не включили. Її випускники можуть обрати хіба що предметом на вибір.

Відтак така модель національного мультипредметного тесту, презентована МОН, викликала значні дискусії у суспільстві. Наскільки доцільним було рішення включити математику замість історії України у список обов'язкових предметів на НМТ – 2023 та наскільки важливим є знання історії для учнів, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Чому історія України не є обов'язковим предметом на НМТ – 2023

Чому математика, а не історія

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що у 2023 році, як у минулоріч, історія України не є обов'язковим предметом для складання на НМТ. Вона заявила, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.

Також Вакуленко наголосила, що ніхто не сумнівався під час ухвалення моделі НМТ – 2023 щодо важливості такого предмета як історія України. Але через необхідність проведення тесту в один день відмовилися від моделі, яка включає три обов'язкові предмети і один на вибір. Натомість в УЦОЯО переконані, що саме історію України як вибірковий предмет оберуть більшість випускників.

Що кажуть у Міносвіти та ВРУ Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет заявив, що історію України не включили до переліку обов'язкових предметів НМТ через безпекову ситуацію та обмеженість часу під час оцінювання абітурієнтів. Безпекова ситуація на першому місці сьогодні, обмеженість у часі 180 хвилин та вимоги складати тест в один день і вплинули. Ми залишили два предмети – українську мову та математику, – адже ці предмети були обов'язковими у державній підсумковій атестації,

– розповів міністр освіти і науки. Народна депутатка України Наталія Піпа зі свого боку переконана, що можна сперечатися щодо вибору другого обов'язкового предмету на НМТ. Водночас вона переконана, що у наступні роки історія України має бути базовою. Проте зараз, коли є люди, які вступають на медичні, фізичні, хімічні спеціальності, важливо скласти той іспит, який є базовим для них,

– уточнила Піпа. Яку модель НМТ – 2023 вибрали батьки та випускники Днями очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак Днями очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак запропонував у своєму телеграмі пройти опитування щодо моделі складання НМТ у 2023 році. Участь взяло 75 тисяч осіб. Результати засвідчили, що більшість опитаних батьків та абітурієнтів – 73% – обрали найлегшу модель складання тестів. Вони переконані, що під час НМТ – 2023 варто складати 3 предмети: українську мову, математику обов'язково та предмет на вибір. Читайте Коли відбудеться реєстрація на НМТ – 2023 та що треба знати про результати "Історія формує національну свідомість, а половина українців її не знає" Натомість волонтерка та координаторка Фонду Сергія Притули Меланія Подоляк переконана, що рішення щодо того, що історія України зі списку обов'язкових предметів перейшла у ряд вибіркових, є некоректним. Ба більше: у час війни – це помилка.

ЗСУ, як і воїни армії УНР, ОУН, УПА, й надалі борються за незалежну Україну / колаж 24 Каналу На крові довели: історія України й українська мова мають бути. Подієву історію теж потрібно знати,

– наголосила Подоляк. Зі свого боку кандидатка історичних наук Тетяна Швидченко переконана, що у 10 – 11 класах учні вивчають події ХХ – ХІ століття. А це, на думку, експертки, – ключова та актуальна для громадян України інформація. При цьому необхідна зараз, у воєнний час. Випускники найближчих років – це нова хвиля молодих громадян, яка формуватиме наше майбутнє через 10 – 20 років. Що ми маємо за умови тотального незнання ними історії? Відповідь очевидна,

– уточнила Швидченко.

Історик та краєзнавець Ігор Федик при цьому наголошує, що "половина громадян України не знає рідної історії і перебуває під чарами московської історії, де все сфальсифіковано до краю". При цьому у школах України рідну історію учні вивчають один – два рази на тиждень. Натомість при такому навантаженні забудуть історію швидше, ніж її вивчать.

Польща, країни Балтії роблять усе, щоб історію їх громадяни вивчали якнайчастіше. Національна історія та національна література формують у молодих громадян України високу національну свідомість та національну ідентичність,

– зазначив історик.

А викладачка Сумського державного педагогічного університету Наталія Гречаник взагалі обурена таким рішенням МОН. Чому історія України не є обов'язковою? Невже уроки війни не засвоюються? Відчуття якоїсь диверсії!,

– висловилася викладачка з Сум.

Що кажуть прихильники математики

Юліяна Тинська на офіційній сторінці Міносвіти у фейсбуці у коментарях написала, що у час постійних тривог та блекауту учням дуже важко вчитися.



Під час війни українські школярі часто вчаться без світла / фото UNICEF Ukraine

Ви думаєте, що в кожній школі України був достатній рівень викладання історії? Ніхто не заперечує, що з наступного навчального року пора впроваджувати обов'язковими предметами історію України і українську мову. Але про це треба попереджати завчасно, щоб діти знали до чого їм готуватися!,

– переконана мати 11-класника.

Також вона додала, що більшість цьогорічних випускників ще після закінчення 10 класу вивчають із репетиторами ті предмети, які були обов'язковими для вступу у попередні роки.

Відтак бачимо, що чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН. Натомість інші та багато українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість. Особливо у час, коли у країні триває війна за існування нашої держави з одвічним агресором. Крапку ж поставило МОН. Та чи логічну?..