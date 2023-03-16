НМТ-2023: УЦОЯО оприлюднив демоваріант тесту з фізики

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний тест з фізики. Так, потенційні учасники НМТ, які планують складати цей предмет, можуть виконати 20 завдань.

Завдання з фізики доступні у спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

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УЦОЯО оприлюднив демоваріант тесту з фізики

Інтерфейс цього тестувальника відрізняється від того, що буде на реальному НМТ. Все ж за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний.

Якщо ви не маєте можливості через повільний інтернет активно працювати протягом години над цим демотестом, можете завантажити його на свій гаджет.

Тест доступний за посиланням.

Під час НМТ з фізики ви матимете змогу користуватися довідковими матеріалами (формулами).

Абітурієнт, до слова, як під час виконання демотесту, так і під час реального тестування зможе вибирати послідовність виконання завдань.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

До слова, реальний тест не буде складнішим за демонстраційний варіант.

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Які демоваріанти тестів вже оприлюднив УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів: