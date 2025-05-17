НМТ-2025: які правила має пам'ятати і виконувати учасник під час тестування

14 травня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 25 червня.

Учасникам тестування варто знати і пам'ятати алгоритм дій під час складання тесту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Як відбувається допуск до екзаменаційного центру

Для допуску до тимчасового екзаменаційного центру учасник тестування має пред'явити паспортний документ та сертифікат, який можна роздрукувати з інформаційної сторінки самостійно напередодні тестування.

Також необхідно мати запрошення. Воно, як і сертифікат, може бути в онлайн-форматі, тобто учасник іспиту може завантажити запрошення на телефон і пред'явити для входу в ТЕЦ у такому вигляді.

Кожен учасник тестування має право взяти з собою в аудиторію прозору пляшку води, поживний перекус (бутерброд, батончики, горішки тощо) та ручку будь-якого кольору для роботи з чернеткою.

Допуск до екзаменаційних центрів припиняється за 5 хвилин до початку тестування, тобто о 9.55.

Як відбувається вхід до аудиторії

На вході до тимчасового екзаменаційного центру учасника тестування зустрічатиме спеціаліст, який перевірить документи та повідомить номер аудиторії, де буде проходити тестування.

У центрах за межами України цей спеціаліст буде україномовним.

Списки з прізвищами та розподілом за аудиторіями, якщо їх буде декілька, будуть вивішені на вході до центру.

Учасник НМТ за вказівниками має пройти до вказаної аудиторії. В аудиторії фахівець центру вкаже місце за комп'ютером, яке має зайняти учасник тестування.

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Що треба знати про інструктаж

Перед початком тестування протягом 5 – 7 хвилин інструктор в аудиторії проведе інструктаж, як відбуватиметься оцінювання та на що варто звернути увагу учаснику іспиту.

Фахівець нагадає, що під час тестування не можна користуватись мобільними телефонами, навушниками та іншими засобами зв'язку та технічними засобами. Усі ці речі учасник тестування має залишити у спеціальному місці для особистих речей.

Також інструктор попередить, що учасник не може відкривати інші браузерні вікна, окрім того вікна, де відбувається тестування.

У разі порушення будь-якої з цих або інших вимог, що озвучить інструктор, тестування для цього учасника буде припинено, і він не отримає результат НМТ.

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Що треба знати про початок роботи над тестом і відлік часу

Після інструктивної частини кожен учасник отримає логін і пароль для входу в систему. Увійшовши в систему, учасники тестування мають прочитати на екрані монітора правила проходження тесту. Після цього учасник може розпочати виконання завдань.

Відлік часу починається з моменту, коли учасник увійшов до системи і ознайомився з правилами проходження тесту. Відлік буде постійно розміщений перед очима учасника тестування у тестовому вікні.

Чи зупинять час тесту у разі повітряної тривоги

У разі оголошення повітряної тривоги, що триватиме незначний час, відлік часу призупинять на час вимушеної перерви.

Час на проведення тестування не буде зменшений. Після завершення тривоги тестування продовжать у звичайному режимі з поновленням відліку часу, що наданий вступнику для проходження тесту.

У разі тривалої тривоги (понад 2 години) учасник НМТ втратить можливість пройти тестування та отримати результат для вступу в цей день. Водночас такий учасник зможе подати заяву про проходження НМТ під час додаткової сесії.

Як відбувається робота з предметними блоками НМТ

Під час роботи з тестовими завданнями кожного предметного блоку учасник має позначати відповідь, яка, на його думку, є правильною, та зберігати свою відповідь.

Якщо учасник впевнений у відповіді, він може одразу позначати її як правильну. У разі сумнівів учасник може занотувати номер питання і блоку на чернетці, щоб пізніше повернутися до цього завдання.

Учасники тестування можуть виконувати завдання двох предметів в одному блоці (тобто української мови та математики – у першому блоці до перерви, та історії України та предмета за вибором – у другому блоці після перерви) у будь-якому порядку.

Вступники мають право пропускати завдання і повертатись до їхнього виконання у межах 120 хвилин, тобто тестового часу одного блоку.

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Чи можна використовувати чернетку

У процесі виконання завдань кожен учасник тестування має право використовувати чернетку. З цією метою на столі у кожного учасника іспиту буде чистий аркуш паперу, на якому можна буде робити будь-які обрахунки, позначки, нотатки, схеми тощо.

За необхідності учасник може скористатися додатковою чернеткою. Чернетку не можна буде забрати з собою після завершення тесту.

Які є додаткові матеріали НМТ

У тестовій системі будуть доступні додаткові довідкові матеріали з математики, хімії та фізики.

Учасники тестування зможуть під час тесту використати деякі формули та таблиці, дозволені процедурою.

Ознайомитись з ними можна заздалегідь.

Як відбуватиметься завершення тестування

Після того, як учасник виконав усі завдання, необхідно натиснути кнопку "ЗАВЕРШИТИ ТЕСТУВАННЯ".

Якщо учасник пропустив якісь завдання або не зберіг правильну відповідь, система видасть повідомлення, на які саме завдання у якому блоці не надана або не збережена відповідь.

Учаснику варто повернутись до цих завдань та обрати відповіді, які, на його думку, є правильними. Ці відповіді треба зберегти. Після цього необхідно знов натиснути кнопку "ЗАВЕРШИТИ ТЕСТУВАННЯ".

Якщо всі відповіді збережені, система повторно запитає, чи дійсно учасник хоче завершити тестування. Учасник має підтвердити свій намір, натиснувши "ТАК". Після цього тестування для учасника завершиться.

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Як отримати результати НМТ

Одразу після підтвердження наміру завершити тестування учасник отримає на екрані результат з кожного з чотирьох предметних блоків. Результат буде поданий у вигляді тестових балів, які набрав учасник НМТ з кожного предмета.

Офіційні результати для вступу до закладів вищої освіти за шкалою 100 – 200 балів кожен учасник основної сесії НМТ отримає до 4 липня у своєму електронному кабінеті.

Дізнатись результати за шкалою 100 – 200 балів кожен учасник може й самостійно, використавши таблиці переведення тестових балів з усіх предметів.

Що не забути при виході з аудиторії

Після того, як учасник отримав свої результати у тестових балах, він має підійти до інструктора та повідомити про завершення тестування.

Потім він має здати чернетку, поставити підпис у відповідному протоколі, і лише після цього забрати речі й залишити аудиторію.