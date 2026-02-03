Які завдання та теми будуть на НМТ-2026 з історії України
- Тест з історії України на НМТ міститиме 30 завдань різних форм.
- Завдання охоплюватимуть історію України від найдавніших часів до подій початку XXI століття.
Цьогоріч учасники НМТ проходитимуть перевірку знань з чотирьох предметів. Одним з обов'язкових предметів буде історія України.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Які будуть теми на тестуванні з цього предмета – читайте далі.
Які теми будуть на НМТ з історії України?
Зміст завдань з історії України відповідатиме програмі ЗНО з цього предмета й охоплюватиме всі теми, що стосуються історії України від найдавніших часів до подій початку ХХІ століття.
Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання), на встановлення правильної послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання). Їх оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО:
по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;
по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності;
у завданнях на послідовність:
по 3 тестових бали, якщо правильно буде вказано послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);
по 2 тестових бали, якщо правильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);
по 1 тестовому балу, якщо правильно буде вказано або першу, або останню подію (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);
по 0 тестових балів, якщо неправильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;
по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів.
За виконання завдань з історії України можна буде отримати від 0 до 54 балів,
– повідомляють в УЦОЯО.
Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з історії України) учасники й учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ.
За таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
Завдання і теми з історії України на НМТ / УЦОЯО
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Тестування цьогоріч відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.
НМТ складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.