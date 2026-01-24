Хто може не складати НМТ у 2026 році
- У 2026 році для вступу до вишів необхідно буде скласти національний мультипредметний тест.
- Випускники шкіл 2026 року, які не планують вступати до вишів, не повинні складати НМТ.
Цьогоріч вступна кампанія до вишів вже п'ятий рік поспіль відбуватиметься за результатами спрощеного ЗНО. Абітурієнти після завершення навчання у школі складатимуть національний мультипредметний тест.
Потрібно буде пройти оцінювання знань з чотирьох предметів. Про це інформує Osvita.ua.
Хто має складати НМТ цьогоріч?
Для конкурсного відбору на бакалаврат зараховуватимуть бали НМТ з української мови (перший обов'язковий предмет), математики (другий обов'язковий предмет), історія України (третій обов'язковий предмет) та одного предмету на вибір (українська література, географія, біологія, хімія, фізика або іноземна мова).
Попередньо, результати НМТ будуть необхідні для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на всі спеціальності.
Для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності у 2026 році абітурієнти мають також додатково пройти творчий конкурс.
Важливо! Вступнику замість результатів національного мультипредметного тесту 2026 року можуть зарахувати результати НМТ за 2023, 2024 або 2025 роки.
Цьогорічні випускники шкіл 2026 року, які не планують вступати до вишів, не повинні складати НМТ. Цей іспит лише для тих, хто планує здобувати вищу освіту.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування.
Мультитест складатиметься з чотирьох предметів.
Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. У 2026 році не планують також змінювати критерії НМТ.
Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.