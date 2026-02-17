Коли в Україні повернуть ЗНО, і чи буде НМТ у межах двох днів

В Україні наразі не запроваджують перевірку знань учасників на НМТ у межах двох днів. Реалізація дводенної моделі є проблемною.

Про це розповіла "Освіторії" директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, чому відмовилися від такого варіанту.

Чому НМТ не відбувається протягом двох днів?

Вакуленко пояснила труднощі проведення тестування у межах двох днів. НМТ відбувається в один день, адже:

деякі учасники тестування, особливо з прифронтових територій, змушені будуть кілька разів їхати до екзаменаційних центрів (ТЕЦ); ці центри часто розташовані в інших населених пунктах, безпечніших;

ускладнюється логістика проведення НМТ – в учасників можуть виникати труднощі з участю в тестуваннях, які відбуваються в різні дні й навіть тижні, а подекуди й в інших ТЕЦ;

виникають істотні труднощі для учасників, які складають тестування за кордоном;

відбудеться збільшення мережі ТЕЦ, а також кількості днів тестування.

Очільниця УЦОЯО при цьому зауважила, що тестування відбувається у спеціально створюваних центрах, які повинні відповідати жорстким вимогам. Серед технічних вимог – наявність комп'ютерної техніки, доступ до інтернету, відеонагляд тощо). Серед безпекових – наявність укриття, медичного працівника та служби охорони. А забезпечити такі умови можуть не всі заклади освіти.

Після завершення війни ми б хотіли повернутися до класичної моделі зовнішнього незалежного оцінювання вступників і мати змогу використовувати достатні за тривалістю і кількістю завдань тести,

– зазначила Вакуленко.

І додала, що зараз оптимальним варіантом є саме НМТ. Він добре виконує функцію відбору вступників до вишів.

Нагадаємо, що торік українці критикували одноденну модель НМТ через те, що вона була дуже виснажливою для випускників. Зокрема, через довгочасову перевірку знань. Однак заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в ефірі телемарафону розповідав, що модель тестування у 2026 році не змінюватимуть.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?