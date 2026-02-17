Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?

  • У 2026 році НМТ відбуватиметься протягом одного дня у межах основної і додаткової сесій.

  • Знання учасників перевірятимуть з 4 предметів. 

  • Обов'язково вони складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

  • Основна сесія тестування буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.

  • Мультитест відбуватиметься у межах двох етапів.

  • Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.

  • Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.