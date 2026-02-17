У попередні роки під час національного мультитесту були випадки "витікання" відомостей про зміст тестів. Також організатори тестування фіксували недоброчесну поведінку учасників НМТ.
Мовиться, зокрема, про 2022 – 2023 роки. Про це розповіла "Освіторії" директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Які заходи безпеки будуть на НМТ у 2026 році?
Вакуленко розповіла, що УЦОЯО поступово розробляє та впроваджує процедури, які мають на меті забезпечити та зберегти тестові матеріали від "витоків". І при цьому не порушити рівності усіх учасників тестування. І це незалежно від того, у яких сесіях тестування вони беруть участь.
Серед цих заходів, зокрема, запланували цьогоріч такі:
проведення поверхневої перевірки металошукачами, щоб не допускати до аудиторій тестування учасників із технічними засобами, як-от мобільні телефони;
блокування доступу до інтернету шляхом активації на комп'ютерах учасників CEB-браузера;
зовнішній відеонагляд й відеоспостереження за перебігом процедури тестування в аудиторіях.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
У 2026 році НМТ відбуватиметься протягом одного дня у межах основної і додаткової сесій.
Знання учасників перевірятимуть з 4 предметів.
Обов'язково вони складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія тестування буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Мультитест відбуватиметься у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.