У попередні роки під час національного мультитесту були випадки "витікання" відомостей про зміст тестів. Також організатори тестування фіксували недоброчесну поведінку учасників НМТ.

Мовиться, зокрема, про 2022 – 2023 роки. Про це розповіла "Освіторії" директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Які заходи безпеки будуть на НМТ у 2026 році?

Вакуленко розповіла, що УЦОЯО поступово розробляє та впроваджує процедури, які мають на меті забезпечити та зберегти тестові матеріали від "витоків". І при цьому не порушити рівності усіх учасників тестування. І це незалежно від того, у яких сесіях тестування вони беруть участь.

Серед цих заходів, зокрема, запланували цьогоріч такі:

проведення поверхневої перевірки металошукачами, щоб не допускати до аудиторій тестування учасників із технічними засобами, як-от мобільні телефони;

блокування доступу до інтернету шляхом активації на комп'ютерах учасників CEB-браузера;

зовнішній відеонагляд й відеоспостереження за перебігом процедури тестування в аудиторіях.

