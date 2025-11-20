Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься у традиційному форматі. Учасники НМТ складатимуть чотири предмети у межах одного дня.

Відповідний законопроєкт розглянули під час засідання Освітнього комітету Верховної Ради України, інформує 24 Канал. Документ нардепи радять для голосування у сесійній залі.

Скільки предметів буде на НМТ наступного року?

Очільник Освітнього комітету Сергій Бабак повідомив, що внаслідок обговорень можливих форматів проведення НМТ ухвалили рішення про збереження торішнього формату тестування.

Він зауважив, що зараз є кілька запитів від різних кіл суспільства до того, як і в якому форматі проводити НМТ.

Ми дійшли одностайного висновку, що залишаємо формат минулого року,

– заявив нардеп.

До слова Раніше Освітній комітет ВРУ обговорював питання зміни моделі проведення національного мультипредметного тесту. Мовиться про перехід з одноденної на дводенну, повідомляв у телеграмі очільник Комітету Сергій Бабак.

Він додав, що це рішення підкріплене, зокрема, вимогою щодо створення рівних умов для всіх вступників.

Один день – чотири предмети, нічого не змінюється. Основна сесія, додаткова сесія – в Україні, за кордоном, щоб забезпечити рівність доступу до вищої освіти для всіх категорій вступників. І для того, щоб забезпечити справедливість,

– повідомив Бабак.

Що казали в УЦОЯО?

Раніше директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що наступного року НМТ збереже цьогорічну структуру.

Він складатиметься з чотирьох предметів.

У 2026 році не планують змінювати критерії НМТ.

Три з них будуть обов'язковими: українська мова, математика та історія України.

Ще один предмет учасники НМТ будуть обирати самостійно з переліку: українська література, географія, біологія, хімія, фізика, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська) мова, уточнила вона.

Що відомо про НМТ-2025?