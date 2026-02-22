У НМТ з фізики – зміни: які завдання будуть і чи можна користуватися довідковими матеріалами
- НМТ з фізики включатиме 22 завдання різних форм, охоплюючи 5 тематичних розділів.
- Дозволять користуватися довідковими матеріалами.
- За виконання завдань можна отримати від 0 до 32 балів.
Невдовзі стартує реєстрація на НМТ у 2026 році. Тестування натомість розпочнеться у другій половині травня.
Під час реєстрації на мультитест учасники зможуть обрати для складання четвертий предмет. Один із них – фізика, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Які завдання будуть на НМТ з фізики?
Зміст завдань тесту із фізики відповідатиме програмі ЗНО з цього навчального предмета. Охоплюватиме 5 тематичних розділів:
Механіка;
Молекулярна фізика та термодинаміка;
Електродинаміка;
Коливання і хвилі. Оптика;
Елементи теорії відносності. Квантова фізика.
Тест із фізики налічуватиме 22 завдання різних форм:
із вибором однієї правильної відповіді (14 завдань);
на встановлення відповідності ("логічні пари") (2 завдання);
з короткою письмовою відповіддю (6 завдань).
Їх оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної у ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.
За виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів,
– зазначають в УЦОЯО.
Результат учасники знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
До слова, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами.
Як відбуватиметься НМТ-2026?
НМТ цьогоріч відбуватиметься протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії.
Учасники складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Кожен учасник проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести НМТ у 2026 році не вноситимуть.
2026 року випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ і 2023, 2024, 2025 років.