У НМТ з фізики – зміни: які завдання будуть і чи можна користуватися довідковими матеріалами

Невдовзі стартує реєстрація на НМТ у 2026 році. Тестування натомість розпочнеться у другій половині травня.

Під час реєстрації на мультитест учасники зможуть обрати для складання четвертий предмет. Один із них – фізика, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Дивіться також Шанс не для всіх: чи потрібно складати НМТ для здобуття другої вищої освіти

Які завдання будуть на НМТ з фізики?

Зміст завдань тесту із фізики відповідатиме програмі ЗНО з цього навчального предмета. Охоплюватиме 5 тематичних розділів:

Механіка;

Молекулярна фізика та термодинаміка;

Електродинаміка;

Коливання і хвилі. Оптика;

Елементи теорії відносності. Квантова фізика.



НМТ з фізики / УЦОЯО

Тест із фізики налічуватиме 22 завдання різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (14 завдань);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (2 завдання);

з короткою письмовою відповіддю (6 завдань).

Їх оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної у ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.

За виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів,

– зазначають в УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Результат учасники знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

До слова, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами.

Дивіться також Відбулися зміни: які завдання будуть на НМТ з хімії у 2026 році

Як відбуватиметься НМТ-2026?