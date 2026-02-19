Відбулися зміни: які завдання будуть на НМТ з хімії у 2026 році

Невдовзі стартує реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Під час реєстрації потрібно буде обрати четвертий предмет для складання із запропонованого списку.

Для перевірки знань четвертим предметом можна вибрати хімію. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Дивіться також На вибір – чотири мови: які теми та завдання будуть на НМТ з іноземних мов

Які завдання будуть на НМТ з хімії?

Зміст завдань із хімії відповідатиме програмі ЗНО з цього навчального предмета. Охоплюватиме 4 розділи:

Загальна хімія;

Неорганічна хімія;

Органічна хімія;

Обчислення в хімії.



Які завдання будуть на НМТ-2026 з хімії / УЦОЯО

Тест із хімії налічуватиме 24 завдання різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (18 завдань);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (2 завдання);

з короткою письмовою відповіддю (4 завдання).

По 1 тестовому балу учасник отримає за правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 – за правильно визначену "логічну пару", по 2 бали – за кожну правильну коротку письмову відповідь.

За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 32 тестових балів,

– повідомили в УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Кількість набраних тестових балів можна побачити на моніторі після завершення роботи над НМТ. Згодом цей результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

До слова, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З хімії – у 2025 році було 30 завдань, цьогоріч – 24 завдання.

На НМТ можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме:

Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);

таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20 – 25 ℃";

"Ряд активності металів".

Дивіться також Коли в Україні повернуть ЗНО, і чи буде НМТ у межах двох днів

Як відбуватиметься НМТ-2026?