У Раді пропонують затвердити новий український правопис і посилити захист мовного простору

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та нардепи пропонують затвердити оновлений правопис, впровадити єдиний шрифт для актів парламенту та блокувати проросійський контент.

Вони вже зареєстрували відповідний проєкт постанови. Вона, зокрема, має на меті утвердження української мови як державної і надалі, інформує 24 Канал з посиланням на проєкт постанови №14334.

Що пропонують нардепи?

Рада пропонує рекомендувати Національній комісії зі стандартів державної мови напрацювати з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук України, інших наукових та освітніх установ і затвердити правопис української мови до 1 лютого 2026 року, уточнює УНН.

Уряд загалом рекомендує:

розробити та затвердити до 1 березня 2026 року єдиний стандарт унікального шрифту для оформлення оригіналів текстів законів України, постанов та інших актів Верховної Ради України;

забезпечити повне приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної";

розробити та внести до ВР законопроєкти, спрямовані на посилення захисту українського мовного простору та недопущення використання мови держави-агресора як інструмента створення загроз національній безпеці України;

забезпечити запровадження технологій виявлення, аналізу і блокування поширення в медіапросторі України аудіо- і відеопродуктів, що спрямовані на продовження практики зросійщення українського народу чи містять наративи проросійського, антиукраїнського змісту;

розробити і впровадити цілісну політику супроводу молодих родин та батьків з дітьми, спрямовану на сприяння утвердженню української мови як мови спілкування і виховання дітей у родині та доступу до якісного українськомовного культурного продукту;

створити дієву систему мовної підтримки українців за кордоном та інституційні умови для вивчення, сертифікації перевіряння та підтвердження рівня володіння української мовою як іноземною в зарубіжних державах;

забезпечити переклад і опублікування державною мовою міжнародних договорів України, які не оприлюднені державною мовою;

забезпечити розвиток і підтримку досліджень у галузі української мови, в тому числі створення нових словників і наукових видань;

вжити невідкладних заходів для підвищення інституційної спроможності Національної комісії зі стандартів державної мови для ефективної розробки передбачених законодавством стандартів та Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови для забезпечення повноцінної постійної роботи представників Уповноваженого із захисту державної мови в більшості областей України;

забезпечити наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом Глосарія термінів acquis ЄС; до 1 березня 2026 року скоригувати зміст навчання української мови, української літератури та історії для закладів освіти усіх рівнів.

Також у разі ухвалення постанови пропонують сприяти розвитку та використанню взірцевої української мови у публічному просторі, а також створення оригінального та якісного національного аудіовізуального продукту, присвяченого актуальним питанням історії та сучасного розвитку української мови, поширенню стандартів правопису, орфоепії, слововживання.

Що відомо про новий правопис?