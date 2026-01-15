У нашій країні посилять роль української мови в утвердженні Української держави. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада.
Документ передбачає оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці народного депутата Володимира В'ятровича. "За" – 237 нардепів.
Які зміни відбудуться?
Документ визначає, що утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України.
Захист і розвиток української мови залишаються серед першорядних завдань усіх гілок влади в Україні, об'єктом уваги і піклування громадянського суспільства,
– йдеться у тексті.
Постанова передбачає:
-
оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;
-
підвищення мовної якості текстів законів України та інших нормативно-правових актів;
-
удосконалення стандартів правотворчої діяльності, зокрема щодо оформлення актів Верховної Ради;
-
розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;
-
посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі України деструктивних проросійських наративів;
-
забезпечення наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом глосарія термінів acquis ЄС.
Зауважимо, що Верховна Рада пропонувала рекомендувати Національній комісії зі стандартів державної мови напрацювати з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук України, інших наукових та освітніх установ і затвердити правопис української мови до 1 лютого 2026 року, уточнює УНН.
Що відомо про новий правопис?
- 30 травня 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому.
- Чинна редакція погоджена постановою Кабінету міністрів України 22 травня 2019 року.
- Директор Інституту української мови Павло Гриценко наголосив, що у 2019 році правопис передали на затвердження, не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант.
- Тому цей варіант містить десятки помилок та неточностей.
- Тож Інститут української мови продовжує доопрацьовувати правопис.
- Новий варіант мали оприлюднити в кінці 2024 року.
- Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук недавно анонсував розгляд проєкту нового правопису української мови.