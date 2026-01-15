У нашій країні посилять роль української мови в утвердженні Української держави. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада.

Документ передбачає оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці народного депутата Володимира В'ятровича. "За" – 237 нардепів.

Які зміни відбудуться?

Документ визначає, що утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України.

Захист і розвиток української мови залишаються серед першорядних завдань усіх гілок влади в Україні, об'єктом уваги і піклування громадянського суспільства,

– йдеться у тексті.

Постанова передбачає:

оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;

підвищення мовної якості текстів законів України та інших нормативно-правових актів;

удосконалення стандартів правотворчої діяльності, зокрема щодо оформлення актів Верховної Ради;

розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;

посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі України деструктивних проросійських наративів;

забезпечення наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом глосарія термінів acquis ЄС.

Зауважимо, що Верховна Рада пропонувала рекомендувати Національній комісії зі стандартів державної мови напрацювати з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук України, інших наукових та освітніх установ і затвердити правопис української мови до 1 лютого 2026 року, уточнює УНН.

