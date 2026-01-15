Що відомо про новий правопис?

  • 30 травня 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому.
  • Чинна редакція погоджена постановою Кабінету міністрів України 22 травня 2019 року.
  • Директор Інституту української мови Павло Гриценко наголосив, що у 2019 році правопис передали на затвердження, не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант.
  • Тому цей варіант містить десятки помилок та неточностей.
  • Тож Інститут української мови продовжує доопрацьовувати правопис.
  • Новий варіант мали оприлюднити в кінці 2024 року.
  • Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук недавно анонсував розгляд проєкту нового правопису української мови. 