Прийшов, наступив чи настав Новий рік: як правильно українською

На порозі – 2026 рік. Це буде рік Червоного Вогняного Коня за східним календарем.

Напередодні нового року 24 Канал з посиланням на літредакторку Тетяну Кришталовську розповість, як правильно розповідати про його прихід.

Чи правильно казати "прийшов Новий рік"?

Часто українці 1 січня кажуть, що прийшов новий рік. Або ж ще можна почути, що новий рік наступив.

Натомість Кришталовська наголошує: новий рік не прийшов і не наступив, а настав.

Також вона назвала ще кілька поширених помилок зі словом "рік":

не пройшов рік – а минув рік;

не наступаючий рік, а прийдешній рік;

не на протязі року, а протягом (упродовж) року;

не кожного року, а щороку;

не підводити підсумки року, а підбивати підсумки року;

не текучий рік, а цей (поточний, нинішній) рік;

не у кінці року, а наприкінці року;

не раз у рік, а раз на рік;

не рік назад, а рік тому.

Як правильно писати "Новий рік"?