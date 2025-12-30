Прийшов, наступив чи настав Новий рік: як правильно українською
- Часто українці 1 січня кажуть, що прийшов новий рік. Або ж ще можна почути, що новий рік наступив.
- Правильно казати "настав новий рік".
На порозі – 2026 рік. Це буде рік Червоного Вогняного Коня за східним календарем.
Напередодні нового року 24 Канал з посиланням на літредакторку Тетяну Кришталовську розповість, як правильно розповідати про його прихід.
Чи правильно казати "прийшов Новий рік"?
Натомість Кришталовська наголошує: новий рік не прийшов і не наступив, а настав.
Також вона назвала ще кілька поширених помилок зі словом "рік":
не пройшов рік – а минув рік;
не наступаючий рік, а прийдешній рік;
не на протязі року, а протягом (упродовж) року;
не кожного року, а щороку;
не підводити підсумки року, а підбивати підсумки року;
не текучий рік, а цей (поточний, нинішній) рік;
не у кінці року, а наприкінці року;
не раз у рік, а раз на рік;
не рік назад, а рік тому.
Як правильно писати "Новий рік"?
- Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко зауважив: у назвах свят з великої букви пишемо лише перше слово.
- Так, "Новий" – з великої, а "рік" – з малої літери.
- І наголосив: так пишемо лише назву свята.
- Якщо у вітальному тексті є побажання чогось у новому році, тобто у наступні 365 днів, то "новий рік" пишемо з малої букви, бо йдеться вже не про свято, пояснив вчитель.