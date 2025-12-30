Укр Рус
30 грудня, 18:51
2

Прийшов, наступив чи настав Новий рік: як правильно українською

Марія Волошин
Основні тези
  • Часто українці 1 січня кажуть, що прийшов новий рік. Або ж ще можна почути, що новий рік наступив.
  • Правильно казати "настав новий рік".

 

На порозі – 2026 рік. Це буде рік Червоного Вогняного Коня за східним календарем.

Напередодні нового року 24 Канал з посиланням на літредакторку Тетяну Кришталовську розповість, як правильно розповідати про його прихід.  

Чи правильно казати "прийшов Новий рік"?

Часто українці 1 січня кажуть, що прийшов новий рік. Або ж ще можна почути, що новий рік наступив. 

Натомість Кришталовська наголошує: новий рік не прийшов і не наступив, а настав. 

Також вона назвала ще кілька поширених помилок зі словом "рік": 

  • не пройшов рік – а минув рік;

  • не наступаючий рік, а прийдешній рік;

  • не на протязі року, а протягом (упродовж) року;

  • не кожного року, а щороку;

  • не підводити підсумки року, а підбивати підсумки року;

  • не текучий рік, а цей (поточний, нинішній) рік;

  • не у кінці року, а наприкінці року;

  • не раз у рік, а раз на рік;

  • не рік назад, а рік тому.

Як правильно писати "Новий рік"?

  • Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко зауважив: у назвах свят з великої букви пишемо лише перше слово.
  • Так, "Новий" – з великої, а "рік" – з малої літери.
  • І наголосив: так пишемо лише назву свята.
  • Якщо у вітальному тексті є побажання чогось у новому році, тобто у наступні 365 днів, то "новий рік" пишемо з малої букви, бо йдеться вже не про свято, пояснив вчитель.