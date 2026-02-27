Текст нового українського правопису готовий: коли набуде чинності
- Текст нового українського правопису готовий.
- Правопис набуде чинності після публікації.
- Опублікувати його мають сьогодні.
Текст нового українського правопису вже готовий до публікації. Його розмістять на сайті Державної комісії з питань мови.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з гуманітарної політики – міністр культури Тетяна Бережна під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.
Коли оприлюднять текст правопису?
Посадовиця повідомила, що текст нового українського правопису готовий.
Ми очікуємо сьогодні його публікації на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови, що перебуває у віданні Міністерства освіти і науки,
– зазначила Бережна.
І додала: щойно правопис оприлюднять, він набуде чинності.
Зазначимо, що у січні Верховна Рада України ухвалила постанову про оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту, повідомив у фейсбуці нардеп Володимир В'ятрович.
Постанова передбачає також підвищення мовної якості текстів законів України, розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа тощо.
Що відомо про новий правопис?
- Ще 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому. Чинну редакцію погодив уряд 22 травня 2019 року.
- Директор Інституту української мови Павло Гриценко наголосив, що у 2019 році правопис передали на затвердження, не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант. Тому цей варіант містить десятки помилок та неточностей.
- Тож правопис доопрацьовували. Новий варіант мали оприлюднити в кінці 2024 року.
- Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук недавно анонсував розгляд проєкту нового правопису української мови.