Пушкіна більше не буде: з українського правопису видалили згадки про Росію
- Національна комісія зі стандартів державної мови погодила Український правопис як офіційний стандарт державної мови.
- З тексту правопису прибрали ілюстративні приклади, пов'язані з РФ.
Національна комісія зі стандартів державної мови днями погодила Український правопис як офіційний стандарт державної мови. У текст правопису при цьому внесли редакційні й технічні правки.
Також з тексту забрали ілюстративні приклади, пов'язані з РФ. Про це інформує Комісія на своєму офіційному сайті.
Як змінився правопис?
Представники Національної комісії розповіли Читомо, що робоча група, яка працювала над оновленням правопису, видалила такі приклади, пов'язані з країною-агресоркою:
річки Об, Іртиш;
регіон Приволжя;
озеро Байкал;
населені пункти Тушино, Болдіно, Митищі, Камишин, Колгуєв, Тамбов, Череповець, Орєхово-Зуєво;
імена осіб – Пушкін, Достоєвський, Лермонтов, Жуковський.
Також "ліквідували" згадки про Земський собор і храм Василія Блаженного.
Раніше ми інформували, що новий український правопис нарешті визнали державним стандартом мови. Документ став єдиним офіційним текстом правопису та використовуватиметься у законодавстві, державних документах, офіційних перекладах, а також в освітніх і наукових текстах. Зміни в правописі не вплинуть на усталені правила правопису для громадян.
Зверніть увагу! Де-юре попередній стандарт поки не скасували. Новий правопис набуде чинності після того, як уряд України скасує постанову № 437 від 2019 року, яка досі є чинною. Після завершення цієї процедури текст нового правопису оприлюднять на офіційному сайті Комісії.
Що відомо про новий правопис?
Ще 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому. Чинну редакцію погодив уряд 22 травня 2019 року.
Директор Інституту української мови Павло Гриценко наголосив, що у 2019 році правопис передали на затвердження, не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант. Тому цей варіант містить десятки помилок та неточностей.
Правопис доопрацьовували. Новий варіант мали оприлюднити в кінці 2024 року.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук недавно анонсував розгляд проєкту нового правопису української мови.