У Житомирі об'єднають два університети – Поліський національний та Житомирський державний університет імені Франка. Процес уже триває.

Ректор Поліського національного університету Олег Скидан каже, що це плановий процес у рамках державної політики. Обидва виші про це знали.

Дивіться також Уряд погодив об'єднання кількох вишів у Львові, Києві й Харкові

У Житомирі об'єднають два виші

Скидан також уточнив, що тривали розмови щодо об'єднання. При цьому називає таке рішення позитивним процесом, оскільки освітні програми практично не перетинаються. Відповідно створять один надпотужний університет, який матиме один великий освітній кампус і більше сотні освітніх програм.

Колективи розуміють це. Свідомо створюється університет дуже потужний з великим контингентом і освітніми програмами, міжнародними проєктами, тобто тут ніякої трагедії немає. Ми навпаки до цього йшли, спілкувалися з міністерством,

– уточнив ректор Поліського національного університету.

Ректорка Житомирського державного університету Галина Киричук поки цю інформацію не підтвердила.

У Міністерстві освіти та науки України інформацію про об'єднання не підтвердили, але й не спростували.

Дивіться також Верещук зробила заяву про реорганізацію переміщених вишів

Об'єднання вишів в Україні: головне