Батьки, учні, вчителі можуть безоплатно опановувати ШІ на курсах
В Україні можна пройти безоплатні онлайн-курси, присвячені роботі зі штучним інтелектом. Вони вже стартували для школярів, батьків і вчителів.
Ініціативу підтримали у Міністерстві освіти і науки України. Про це повідомляє "УП. Життя" з посиланням на ініціаторів проєкту.
Хто може пройти курси?
Після реєстрації учасники отримують доступ до особистого кабінету та можуть проходити уроки з практичними завданнями у зручний для себе час.
Ініціатор проєкту Володимир Страшко акцентує, що штучний інтелект уже став частиною освітньої реальності. Тому дітей варто навчити. Але ШІ має посилити навчання, а не замінити його. При цьому дати учням чіткі орієнтири й етичні рамки під час використання штучного інтелекту.
Курси мають декілька рівнів: базовий, просунутий (для учнів, які вже працювали з ШІ), а також окремий напрямок для батьків школярів та курс для вчителів і працівників освіти.
Цікаво! Українська освіта отримає від міжнародних партнерів 91 мільйон доларів. Кошти скерують у межах співпраці з ЮНІСЕФ у 2026 році.
Упродовж першого року організатори планують масштабувати програму на тисячі учнів і вчителів зі всієї України. Участь у програмі безоплатна. Усі матеріали доступні онлайн, тож долучитися можуть школи незалежно від формату навчання – офлайн чи дистанційного.
У перспективі команда розглядає можливість інтеграції окремих модулів у шкільні програми як факультативні або позакласні курси, уточнює "Освіторія".
Чи створять у школах України освітні простори?
- Недавно посадовці виділять 700 мільйонів гривень на створення сучасних освітніх просторів у школах, у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко.
- Вона зазначила, що у межах впровадження НУШ продовжують оновлення навчальних просторів у школах.
- Посадовиця уточнила, що в Україні змінюють підхід до облаштування: від точкового дооснащення – до повного ремонту класів.
- Кошти спрямовані на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій, заявила Свириденко.