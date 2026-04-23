Ініціативу підтримали у Міністерстві освіти і науки України. Про це повідомляє "УП. Життя" з посиланням на ініціаторів проєкту.

Дивіться також В Україні планують змінити систему шкільних перевезень

Хто може пройти курси?

Після реєстрації учасники отримують доступ до особистого кабінету та можуть проходити уроки з практичними завданнями у зручний для себе час.

Ініціатор проєкту Володимир Страшко акцентує, що штучний інтелект уже став частиною освітньої реальності. Тому дітей варто навчити. Але ШІ має посилити навчання, а не замінити його. При цьому дати учням чіткі орієнтири й етичні рамки під час використання штучного інтелекту.

Курси мають декілька рівнів: базовий, просунутий (для учнів, які вже працювали з ШІ), а також окремий напрямок для батьків школярів та курс для вчителів і працівників освіти.

Українська освіта отримає від міжнародних партнерів 91 мільйон доларів. Кошти скерують у межах співпраці з ЮНІСЕФ у 2026 році.

Упродовж першого року організатори планують масштабувати програму на тисячі учнів і вчителів зі всієї України. Участь у програмі безоплатна. Усі матеріали доступні онлайн, тож долучитися можуть школи незалежно від формату навчання – офлайн чи дистанційного.

У перспективі команда розглядає можливість інтеграції окремих модулів у шкільні програми як факультативні або позакласні курси, уточнює "Освіторія".

Дивіться також В одному з облцентрів закривають десятки закладів освіти

Чи створять у школах України освітні простори?