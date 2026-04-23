Инициативу поддержали в Министерстве образования и науки Украины. Об этом сообщает "УП. Жизнь" со ссылкой на инициаторов проекта.
Кто может пройти курсы?
После регистрации участники получают доступ к личному кабинету и могут проходить уроки с практическими заданиями в удобное для себя время.
Инициатор проекта Владимир Страшко акцентирует, что искусственный интеллект уже стал частью образовательной реальности. Поэтому детей стоит научить. Но ИИ должен усилить обучение, а не заменить его. При этом дать ученикам четкие ориентиры и этические рамки при использовании искусственного интеллекта.
Курсы имеют несколько уровней: базовый, продвинутый (для учеников, которые уже работали с ИИ), а также отдельное направление для родителей школьников и курс для учителей и работников образования.
В течение первого года организаторы планируют масштабировать программу на тысячи учеников и учителей со всей Украины. Участие в программе бесплатное. Все материалы доступны онлайн, поэтому присоединиться могут школы независимо от формата обучения – офлайн или дистанционного.
В перспективе команда рассматривает возможность интеграции отдельных модулей в школьные программы как факультативные или внеклассные курсы, уточняет "Освитория".
Создадут ли в школах Украины образовательные пространства?
- Недавно чиновники выделят 700 миллионов гривен на создание современных образовательных пространств в школах, в своем телеграмм-канале сообщила руководительница украинского правительства Юлия Свириденко.
- Она отметила, что в рамках внедрения НУШ продолжают обновление учебных пространств в школах.
- Чиновница уточнила, что в Украине меняют подход к обустройству: от точечного дооснащения – до полного ремонта классов.
- Средства направлены на технику, мультимедийное оборудование, мебель для кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии и STEM-лабораторий, заявила Свириденко.