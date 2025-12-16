Якого кольору мандаринки: оранжевого, помаранчевого чи все ж жовтогарячого

Ми усі знаємо назви кольорів. Та, виявляється, для позначення одного кольору їх може бути декілька, котрісь – запозичені, а деякі – питомі.

Чому в українській мові є три позначення кольору для мандарина та їх походження

То якого кольору мандаринки?

Грудень пахне мандаринками, які уже стали символом зими та новорічно-різдвяних свят. Є безліч дописів та рекомендацій як вибрати фрукти та в чому особливість сортів. Але якого ж кольору ці фрукти в українській мові?

Мандаринки українською можна назвати оранжевими, помаранчевими чи жовтогарячими – усі ці слова є синонімами, подані в українських словниках з позначкою – "те саме що і…", але мають різне походження. Найбільш питомим українським є "жовтогарячий", тоді як "оранжевий" та "помаранчевий" прийшли з інших мов. Усі три слова позначають один і той самий спектр кольору – теплий відтінок між жовтим і червоним.

Оранжевий – запозичене з французької (orange), пов’язане з апельсином.

– запозичене з французької (orange), пов’язане з апельсином. Помаранчевий – теж іншомовне, але ближче до слов’янської традиції, бо походить від "помаранча" (староукраїнська назва апельсина).

– теж іншомовне, але ближче до слов’янської традиції, бо походить від "помаранча" (староукраїнська назва апельсина). Жовтогарячий – питомо українське слово, що утворене від "жовтий" + "гарячий". Воно передає відтінок між жовтим і червоним, ніби сонце, що заходить.

Цікаво! Помаранчевий колір асоціюється з теплом, життєрадісністю, енергією, святковістю. Це колір радості, сонця й вогню. Психологічно, він стимулює активність, підіймає настрій, додає відчуття затишку.

Чому фрукт називається "мандарин"?

Таке уже звичне слово "мандарин" має два значення:

У значенні "чиновник у Китаї" воно походить від португальського mandar – "наказувати", бо так називали високих урядовців. У значенні "фрукт" – прийшло з французької mandarine, яка закріпилася за цитрусовим деревом і його плодом.

Існують гіпотези, що назва закріпилася через асоціацію із жовтим (привілейованим) кольором вбрання китайських державних службовців – мандаринів чи від рідкіснішого сорту китайського апельсина. Назва з'явилася у XVI – XVII столітті, бо ці фрукти, у той час привозили, лише з Китаю. В іспанській та англійській мовах і досі існує назва – апельсин мандаринський.

Так назва плоду поєднує екзотику Сходу й європейську традицію, а сам фрукт став символом свята й тепла – їхній колір ніби приносить сонце у холодну пору року.

Смачні мандаринки і свято / Freepik

Зауважте! При перекладі на російську мову цих трьох кольорів, ви отримаєте лише один – оранжевий. Нагадаємо, що він запозичений з французької. А українською у вас є вибір і можливість говорити різноманітно.

Мандаринки – жовтогарячі, оранжеві чи помаранчеві – завжди залишаються символом радості. Їхній колір – в українській мові – символ сонця і вогню, а назва – подорож слова від китайських урядовців до французьких садів. Говоріть українською!