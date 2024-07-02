Орбан заявив, що в Угорщині відкриють і фінансуватимуть першу українську школу

Президент України Володимир Зеленський та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан домовились про відкриття першої школи для україномовних дітей на території Угорщини. Така заява прозвучала у Києві під час зустрічі лідерів країн 2 липня.

Зеленський під час перемовин з Орбаном ініціював питання про освіту для українських дітей, які перебувають в Угорщині. Очільник уряду сусідньої держави запевнив главу нашої країни у підтримці вищезгаданого проєкту.

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Орбан пообіцяв відкрити в Угорщині українську школу

Орбан зазначив, що з приїздом до Угорщини великої кількості українських біженців з'явилася потреба в їхньому навчанні.

Українці й раніше були в Угорщині, але зараз з'явилася ціла низка додаткових потреб, ми повинні піклуватися про цих людей… Тому я з великою радістю почув ініціативу президента про відкриття української школи в Угорщині,

– заявив він.

І повідомив, що зараз українські діти в угорських містах, зокрема в Будапешті, вчаться у багатьох різних школах. Орбан вважає, що ця система працює "непогано", але Угорщина розуміє необхідність створення школи з українською мовою навчання.

Фінансування цієї школи угорська держава візьме на себе. Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки потрібно. Для нас важливо, щоб українці почувалися в Угорщині, як вдома,

– заявив Орбан.

І додав, що розраховує також на розуміння Україною потреб угорськомовної меншини, яка проживає на Закарпатті.