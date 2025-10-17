Укр Рус
17 жовтня, 17:17
2

Коли учні у Чернівцях підуть на осінні канікули: визначили дати

Марія Волошин
Основні тези
  • Осінні канікули в Чернівцях заплановані з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року.
  • Військово-спортивний ліцей у Чернівцях не матиме осінніх канікул, але зимові будуть довшими.

Невдовзі у більшості шкіл України стартують осінні канікули. Дати відпочинку дітей можуть погоджувати на місцях.

Відпочиватимуть школярі орієнтовно тиждень. У Чернівцях також запланували осінні канікули у школах та визначили дати, інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

Коли осінні канікули у Чернівцях?

В управлінні освіти зазначили, що кожна школа може самостійно обирати, чи відправляти дітей на канікули, чи зробити зимові канікули довшими.

Осінні канікули в середніх закладах освіти розпочнуться з 27 жовтня і триватимуть по 2 листопада 2025 року включно, 
– повідомили в управлінні освіти Чернівецької міськради. 

Водночас військово-спортивний ліцей не матиме канікул восени, зважаючи на специфіку закладу. Проте його учні матимуть довші зимові канікули.

Зимові канікули у більшості закладів загальної середньої освіти міста стартують 24 грудня 2025 року і триватимуть до 6 січня 2025 року.

Коли осінні канікули у школах України?

  • Цей навчальний рік стартував у школах нашої держави 1 вересня.
  • Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.
  • Школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
  • Здебільшого осінні канікули триватимуть тиждень: протягом 27 жовтня – 2 листопада.