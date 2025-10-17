Невдовзі у більшості шкіл України стартують осінні канікули. Дати відпочинку дітей можуть погоджувати на місцях.

Відпочиватимуть школярі орієнтовно тиждень. У Чернівцях також запланували осінні канікули у школах та визначили дати, інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

Коли осінні канікули у Чернівцях?

В управлінні освіти зазначили, що кожна школа може самостійно обирати, чи відправляти дітей на канікули, чи зробити зимові канікули довшими.

Осінні канікули в середніх закладах освіти розпочнуться з 27 жовтня і триватимуть по 2 листопада 2025 року включно,

– повідомили в управлінні освіти Чернівецької міськради.

Водночас військово-спортивний ліцей не матиме канікул восени, зважаючи на специфіку закладу. Проте його учні матимуть довші зимові канікули.

Зимові канікули у більшості закладів загальної середньої освіти міста стартують 24 грудня 2025 року і триватимуть до 6 січня 2025 року.

Коли осінні канікули у школах України?