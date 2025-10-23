В Одесі таки будуть осінні канікули у школах

27 жовтня більшість школярів в Україні піде на осінні канікули. В Одесі раніше оголосили, що у місті скасовують цьогоріч відпочинок для учнів восени.

Рішення обґрунтували нестабільною ситуацією з теплом та електропостачанням. Про це інформує 24 Канал.

Чому раніше перенесли канікули на зиму?

Традиційно осінній відпочинок школярів розпочинався в останній понеділок жовтня і тривав тиждень. Однак міські чиновники заявляли, що ситуація з теплом у місті може погіршитися взимку через масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Тому вони вирішили, що цьогоріч учні навчатимуться без перерви до 19 грудня, а зимові канікули продовжать щонайменше до 12 січня.

Останній тиждень жовтня мав бути присвячений повторенню та закріпленню вивченого матеріалу, щоб надолужити освітні втрати. Контрольних чи домашніх завдань не мало бути.

Чи підуть учні в Одесі на осінні канікули?

Однак учора очільниця Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич повідомила, що осінні канікули в місті таки будуть. Причина – негативна реакція на таке рішення та вивчення реакцій і відгуків батьків та вчителів.

Одеські школи повернули канікули, крім однієї, і це виключне право закладу освіти,

– повідомила чиновниця.

Школярі Одеси підуть на канікули з 27 по 31 жовтня.

Де ще змінили графіки для шкіл?

У більшості шкіл Чернівецької області осінні канікули стартують наприкінці жовтня.

Раніше не мали йти на цей відпочинок лише учні одного ліцею.

Однак згодом повідомили, що 12 закладів середньої освіти цьогоріч вирішили об'єднати осінні канікули з зимовими, повідомили у Департаменті освіти і науки Чернівецької ОВА.

З 27 жовтня канікули стартують у 316 школах області.