"Вкрали" Шевченка: на Харківщині знайшли сліди нових злодіянь російських окупантів

Окупанти не лише тероризують освітян та змушують їх вчити дітей за російською програмою, а й привласнюють наших поетів. Вже добралися і до Шевченка.

Так, на Харківщині прокурори знайшли сліди нових злодіянь росіян. Вони є черговим доказом русифікації та впровадження російської освіти на захоплених українських землях.

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Росіяни "привласнили" Шевченка

Куп'янські прокурори разом із правоохоронцями вилучили докази впровадження російської освіти на Харківщині.

Так, 27 жовтня у с. Глушківка в ліцеї поліцейські вилучили російські підручники, накази, датовані періодом окупації. При цьому у кабінеті директора знайшли російський прапор.

Також знайшли чимало агітаційних плакатів із зображенням російських письменників різних часів.

Пропаганда Росії серед російських діячів "приписала" собі й українського поета Тараса Шевченка. На російськомовному плакаті портрет Кобзаря з написом "Щоденник вів російською мовою" (написано російською, – редакція),

– повідомили у прокуратурі.