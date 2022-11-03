Стирають сліди злочинів: росіяни у Маріуполі зносять школу

Російські окупанти продовжують нищити українські міста. Зокрема і захоплені.

Також надалі знищують Маріуполь. Від будинків до шкіл.

Важливо Тотальне знищення: в ОП повідомили погані новини про україномовні школи у Криму

Окупанти зносять школу

У міськраді Маріуполя наголосили: весною росіяни безжально нищили місто – будинки, школи, лікарні. Зараз продовжують це робити. Але не обстрілами, а спеціалізованою технікою.

Зносять школу №45, а разом з нею спогади тисяч учнів та випускників. Таким чином намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів,

– наголосили у мерії Маріуполя.

При цьому українські чиновники кажуть: можна розібрати все до фундаменту, але ми знаємо, хто напав на нашу країну, хто взяв наше місто у кільце та нищив його з особливим садизмом. Також обіцяють відплату.

В окупованому Криму немає жодної україномовної школи

В ОП повідомили, що росіяни знищили в окупованому Криму україномовну систему освіти.

Росія і далі цинічно ігнорує рішення Міжнародного суду ООН щодо забезпечення доступності освіти українською мовою.

На території окупованого півострова не залишилося жодної із семи україномовних шкіл. Також ліквідували більшість із близько 400 україномовних класів.

Як росіяни нищили українську освіту у Маріуполі