Майже 200 освітян Мелітополя зрадили Україну: що їм загрожує

В Україні продовжують викривати колаборантів, які погодились поширювати "русскій мір". Серед зрадників є чимало освітян.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що чимало педагогів міста стали колаборантами. За це вони відповідатимуть перед українським законом.

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Скільки учителів Мелітополя зрадили Україну

Так, колаборантами стали 170 учителів та новопризначених окупантами "директорів" мелітопольських шкіл. Цю інформацію передали до українських спецслужб. За колабораціонізм цих "освітян" можуть ув'язнити та позбавити права викладати. При цьому усе майно зрадників арештують, їхні рахунки заблокують і обмежать цим людям можливість їздити в іноземні країни.

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– наголосив очільник Мелітополя.

При цьому оприлюднив списки зрадників. Їх можна знайти за посиланням.

Окупанти депортують людей за незнання російської

Федоров також розповів, що окупанти на захоплених територіях почали депортувати людей за "незнання російської мови".

Жінку депортували через те, що вона не знала російської мови. Спочатку місяць тримали у полоні, били та застосовували насильство, а потім депортували. Рашисти це роблять показово для того, щоб залякати місцеве населення,

– наголосив мер Мелітополя.

Ще одну жінку російські військові змусили йти пішки з тимчасово окупованої Василівки до Запоріжжя. За словами Федорова, у неї знайшли одяг з національною символікою України.

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