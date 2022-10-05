Так, наші воїни 3 – ї окремої танкової Залізної бригади знайшли на звільненій території Харківщини російські підручники. Окупанти завезли ці книги до шкіл задля русифікації українських дітей.

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Які російські підручники "зомбували" дітей на Харківщині

В одній зі шкіл на Харківщині воїни знайшли підручники з історії, суспільствознавства, російської мови та літератури. Більшість книжок надруковані в 2022 році.

Наші воїни заявили, що особливо "красномовно" окупанти "розписали" підручники з "Історії Росії". Так, книги мали "зомбувати" українських дітей інформацією, викривленою державою-агресором на свій лад. Мовляв, "Росія є найбільшою світовою державою, яка пропагує мир і здійснює миролюбну зовнішню політику".



На звільненій частині Харківщини знайшли російські підручники / 3-я окрема танкова Залізна бригада

При цьому наші воїни уточнили, які ще брехливі тези містять підручники окупантів.

У підручниках є інформація про "визнання "ДНР" та "ЛНР", "повалення законно обраного президента Януковича", "утиски російської мови", обґрунтування нападу на Грузію, а слово "президент" перед прізвищем Путіна пишуть з великої літери, на відміну від звань представників інших країн,

– написали українські захисники.



На звільненій частині Харківщини знайшли російські підручники / 3-я окрема танкова Залізна бригада

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