Так, наші воїни 3 – ї окремої танкової Залізної бригади знайшли на звільненій території Харківщини російські підручники. Окупанти завезли ці книги до шкіл задля русифікації українських дітей.
Читайте Учителів кидали "на підвал" і катували: як росіяни знищували українську освіту на Харківщині
Які російські підручники "зомбували" дітей на Харківщині
В одній зі шкіл на Харківщині воїни знайшли підручники з історії, суспільствознавства, російської мови та літератури. Більшість книжок надруковані в 2022 році.
Наші воїни заявили, що особливо "красномовно" окупанти "розписали" підручники з "Історії Росії". Так, книги мали "зомбувати" українських дітей інформацією, викривленою державою-агресором на свій лад. Мовляв, "Росія є найбільшою світовою державою, яка пропагує мир і здійснює миролюбну зовнішню політику".
На звільненій частині Харківщини знайшли російські підручники / 3-я окрема танкова Залізна бригада
При цьому наші воїни уточнили, які ще брехливі тези містять підручники окупантів.
У підручниках є інформація про "визнання "ДНР" та "ЛНР", "повалення законно обраного президента Януковича", "утиски російської мови", обґрунтування нападу на Грузію, а слово "президент" перед прізвищем Путіна пишуть з великої літери, на відміну від звань представників інших країн,
– написали українські захисники.
На звільненій частині Харківщини знайшли російські підручники / 3-я окрема танкова Залізна бригада
Важливо Паніка та спроби втечі: окупанти змусили вчителів розповідати про "російський Маріуполь"
Як росіяни знищують українську освіту на окупованих територіях
- Росіяни цілеспрямовано знищують українську освіту на окупованих територіях України. Зокрема, змушують вчителів викладати за російською програмою та завозять російські підручники для школярів.
- У Маріуполі окупанти зобов'язали "педагогів" у всіх школах розповідати дітям неправду про те, що "Маріуполь завжди був Росією". При цьому окупанти масово нищили у місті українські підручники, паливши їх біля шкіл.
- Маріупольські гауляйтери також зобов'язують усіх освітян упродовж 1 жовтня – 1 січня отримати російське громадянство.
- А після звільнення Харківщини з'ясувалися факти знущань з вчителів та нищення української освіти. Під час окупації російські військові разом з колаборантами масово нищили підручники й українську символіку. Місцеві вчителі натомість частину книг змогли сховати й таким чином урятувати. Окупанти також переслідували і кидали до в'язниці найактивніших учителів.
- У Балаклії теж українську літературу окупанти почали заміщувати бульварними російськими книжками російською мовою.