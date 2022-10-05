Так, наши воины 3-й отдельной танковой Железной бригады нашли на освобожденной территории Харьковщины российские учебники. Оккупанты завезли эти книги в школы ради русификации украинских детей.
Читайте Учителей бросали "на подвал" и пытали: как россияне уничтожали украинское образование в Харьковской области
Какие российские учебники "зомбировали" детей на Харьковщине
В одной из школ Харьковской области воины нашли учебники по истории, обществознанию, русскому языку и литературе. Большинство книг напечатаны в 2022 году.
Наши воины заявили, что особенно "красноречиво" оккупанты "расписали" учебники по "Истории России". Так, книги должны были "зомбировать" украинских детей информацией, искривленной государством-агрессором на свой манер. Мол, "Россия является крупнейшим мировым государством, которое пропагандирует мир и осуществляет миролюбивую внешнюю политику".
На освобожденной части Харьковщины нашли российские учебники / 3-я отдельная танковая Железная бригада
При этом наши воины уточнили, какие еще лживые тезисы содержат учебники оккупантов.
В учебниках есть информация о "признании "ДНР" и "ЛНР", "свержении законно избранного президента Януковича", "притеснении русского языка", обосновании нападения на Грузию, а слово "президент" перед фамилией Путина пишут с большой буквы, в отличие от званий представителей других стран,
– написали украинские защитники.
На освобожденной части Харьковщины нашли российские учебники / 3-я отдельная танковая Железная бригада
Важно Паника и попытки побега: оккупанты заставили учителей рассказывать о "русском Мариуполе"
Как россияне уничтожают украинское образование на оккупированных территориях
- Россияне целенаправленно уничтожают украинское образование на оккупированных территориях Украины. В частности, принуждают учителей преподавать по российской программе и завозят российские учебники для школьников.
- В Мариуполе оккупанты обязали "педагогов" во всех школах рассказывать детям неправду о том, что "Мариуполь всегда был Россией". При этом оккупанты массово уничтожали в городе украинские учебники, сжигая их возле школ.
- Мариупольские гауляйтеры также обязывают всех педагогов в течение 1 октября – 1 января получить российское гражданство.
- А после освобождения Харьковщины выяснились факты издевательств над учителями и уничтожением украинского образования. Во время оккупации российские военные вместе с коллаборантами массово уничтожали учебники и символику. Местные учителя часть книг смогли спрятать и таким образом спасти. Оккупанты также преследовали и бросали в тюрьму самых активных учителей.
- В Балаклее тоже украинскую литературу оккупанты начали замещать бульварными русскими книгами на русском языке.