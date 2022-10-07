Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что многие педагоги города стали коллаборантами. За это они будут отвечать перед украинским законом.

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Сколько учителей Мелитополя изменили Украине

Так, коллаборантами стали 170 учителей и новоназначенных оккупантами "директоров" мелитопольских школ. Эту информацию передали в украинские спецслужбы. За коллаборационизм этих "просветителей" могут заключить в тюрьму и лишить права преподавать. При этом все имущество предателей арестуют, их счета заблокируют и ограничат им возможность ездить в иностранные страны.

Перейти на сторону врага во время войны – самое страшное преступление,

– подчеркнул глава Мелитополя.

При этом обнародовал списки предателей. Их можно найти по ссылке.

Оккупанты депортируют людей за незнание русского

Федоров также рассказал, что оккупанты на захваченных территориях начали депортировать людей за "незнание русского языка".

Женщину депортировали из-за того, что она не знала русского языка. Сначала месяц держали в плену, избивали и применяли насилие, а затем депортировали. Рашисты это делают показательно для того, чтобы запугать местное население,

– подчеркнул мэр Мелитополя.

Еще одну женщину российские военные заставили идти пешком из временно оккупированной Васильевки в Запорожье. По словам Федорова, у нее нашли одежду с национальной символикой Украины.

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