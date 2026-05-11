Кількість учнів в Україні значно скоротилася: до чого готуватися системі освіти

Демографічна криза в Україні значно впливає на систему освіти. У майбутньому кількість випускників зменшуватиметься.

Тож мережа закладів освіти повинна бути до цього готовою. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

Наскільки скоротилася кількість учнів?

Нардеп повідомив, що у цьому навчальному році у нашій системі освіти навчається близько 3,5 мільйона учнів. На початку 2024/25 навчального року було 3 753 514 учнів. Тобто кількість школярів зменшилася приблизно на 250 тисяч.

За кордоном дистанційно навчаються 302 889 українських школярів, на тимчасово окупованих територіях – 35 361,

– уточнив Бабак.

️І наголосив, що саме наповнюваність перших класів зараз є один із найважливіших індикаторів. Так, цьогоріч у нашій системі освіти є близько 252 тисяч першокласників. Торік було 314 тисяч.

Лише за рік кількість першокласників зменшилася на 62 тисячі,

– уточнив очільник Комітету.

Чому кількість учнів в Україні зменшується?

Причин, чому зменшується кількість учнів в Україні, є кілька. Основні такі:

падіння народжуваності;

масовий виїзд сімей за кордон.

Кількість першокласників надалі ще зменшуватиметься,

– спрогнозував Бабак.

І додав, що і кількість випускників зменшуватиметься. Цей чинник варто враховувати і під час формування мережі ліцеїв у межах реформи старшої школи тощо.

Також нардеп спрогнозував кількість вступників наступного року. Зважаючи на демографічну ситуацію та кількість 10-класників, вступ 2027 року має бути подібним на до цьогорічного.

Скільки учасників складатиме цьогоріч НМТ?

Цьогоріч під час основної сесії вже зареєструвалися на НМТ 355 тисяч осіб. Ці показники, за словами нардепа, свідчать про те, що:

️ інтерес до української вищої освіти зростає,

більше вступників обирають навчання в Україні;

випускники минулих років повертаються до нашої системи освіти.

Важливо! Цьогоріч ще можна зареєструватися на НМТ. Сьогодні, 11 травня, розпочався додатковий період реєстрації для участі у додаткових сесіях мультитесту.

До слова, заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП, що близько 330 тисяч українських учнів перебувають за кордоном. Але навчаються у нашій системі освіти.

Українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть таких стати учасниками олімпіад у дистанційному форматі.

Чи варто після школи вступати за кордон?

Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт не радить випускникам відразу після закінчення школи вступати на бакалаврат у закордонні виші. Це швидкий спосіб втратити зв'язок зі своєю країною, сказав освітянин в інтерв'ю РБК-Україна.

Квіт переконаний, що міжнародний досвід краще здобувати завдяки:

академічним обмінам;

вступу вже на магістратуру.

При цьому президент Могилянки наголошує: не варто легковажити українською вищою освітою. Наші виші дають якісну бакалаврську освіту.