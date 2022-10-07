Скільки шкіл, садочків та вишів в Україні мають укриття і готові до очного навчання
Джерело:Сергій Шкарлет
В Україні у час війни продовжують облаштовувати надійні укриття у садочках, школах та вишах. Тож кількість навчальних закладів, у яких діти та студенти вчаться онлайн, щоразу зростає.
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що спеціалісти уже оглянули понад 25 тисяч усіх закладів освіти. Це 95% від загальної кількості.
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Скільки садків, шкіл та вишів готові до офлайн-навчання
Зокрема, все більше школярів мають можливість вчитися офлайн. Надійні укриття на сьогодні мають майже 70% шкіл. Процес облаштування сховищ триває.
Скільки шкіл Київщини мають укриття
Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що на сьогодні надійні укриття має близько 600 шкіл області. Роботи з облаштування сховищ тривають.
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Як триває навчання в Україні в умовах війни
- Очільниця підкомітету з питань вищої освіти ВРУ Юлія Гришина розповіла, що 61% закладів освіти в Україні готовий до офлайн-навчання.
- Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що станом на 3 жовтня в Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл. У більшості з них діти вчаться офлайн та у змішаному форматі.
- Очно та у змішаному форматі у майже 8 тисячах шкіл вчиться понад 2,1 мільйона учнів. Близько 5 тисяч шкіл навчають дітей дистанційно.
- Найбільше дошкільнят вчаться очно у Львівській, Київській, Закарпатській областях та у Києві.