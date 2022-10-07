Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что специалисты уже осмотрели более 25 тысяч всех учебных заведений. Это 95% от общего количества.

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Сколько садов, школ и вузов готовы к офлайн-обучению

Так, имеют надежные укрытия и готовы к очной учебе более 16 тысяч учебных заведений Украины. А это более 62% общего количества.

В частности, все больше школьников имеют возможность учиться офлайн. Надежные укрытия на сегодняшний день имеют почти 70% школ. Процесс обустройства хранилищ продолжается.

Сколько школ Киевщины имеют укрытие

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что на сегодняшний день надежные укрытия имеет около 600 школ области. Работы по обустройству хранилищ продолжаются.

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Как идет обучение в Украине в условиях войны

Руководитель подкомитета по вопросам высшего образования ВРУ Юлия Гришина рассказала, что 61% учебных заведений в Украине готовы к офлайн-обучению.

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что по состоянию на 3 октября в Украине функционирует почти 13 тысяч школ. В большинстве из них дети учатся офлайн и в смешанном формате.

Очно и в смешанном формате почти в 8 тысячах школ учится более 2,1 миллиона учеников. Около 5 тысяч школ обучают детей дистанционно.

Больше всего дошкольников учатся очно во Львовской, Киевской, Закарпатской областях и в Киеве.

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