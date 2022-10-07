Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що спеціалісти уже оглянули понад 25 тисяч усіх закладів освіти. Це 95% від загальної кількості.

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Скільки садків, шкіл та вишів готові до офлайн-навчання

Мають надійні укриття і готові до очного навчання понад 16 тисяч навчальних закладів України. А це понад 62% від загальної кількості.

Зокрема, все більше школярів мають можливість вчитися офлайн. Надійні укриття на сьогодні мають майже 70% шкіл. Процес облаштування сховищ триває.

Скільки шкіл Київщини мають укриття

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що на сьогодні надійні укриття має близько 600 шкіл області. Роботи з облаштування сховищ тривають.

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Як триває навчання в Україні в умовах війни

Очільниця підкомітету з питань вищої освіти ВРУ Юлія Гришина розповіла, що 61% закладів освіти в Україні готовий до офлайн-навчання.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що станом на 3 жовтня в Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл. У більшості з них діти вчаться офлайн та у змішаному форматі.

Очно та у змішаному форматі у майже 8 тисячах шкіл вчиться понад 2,1 мільйона учнів. Близько 5 тисяч шкіл навчають дітей дистанційно.

Найбільше дошкільнят вчаться очно у Львівській, Київській, Закарпатській областях та у Києві.

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