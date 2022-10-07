Цифра шокує: скільки навчальних закладів в Україні "денацифікувала" Росія

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. Часто мішенню окупантів стають освітні заклади на території нашої держави.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що Росія понищила в Україні вже майже три тисячі закладів освіти. Більшість з них – школи.

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Росія понищила майже 3 тисячі навчальних закладів

Так, за час повномасштабної війни Росія пошкодила в Україні понад 2,6 тисячі навчальних закладів на території нашої держави. З них понад 300 зруйнувала повністю. Половина усіх понищених закладів освіти російськими ракетами – це школи.

Однак, попри війну, навчання триває, наголосив міністр. Понад 5 мільйонів дітей, за словами Шкарлета, навчаються у школах та садочках. Триває навчання і у профтехах та вишах. Діти та студенти вчаться очно, онлайн та за змішаною формою залежно від безпекової ситуації у регіоні.

Важливо Як українським дітям навчатися, якщо вони – за кордоном або їхня школа зруйнована

Скільки коштів потрібно на відбудову

Раніше Сергій Шкарлет в ефірі національного марафону заявив, що на відновлення знищених Росією шкіл, вишів та садочків в Україні потрібно понад 9 мільярдів доларів. При цьому терміново – майже 3 мільярди. У проєкті Держбюджету на 2023 рік вже передбачили кошти на відбудову та облаштування укриттів у закладах освіти України.

Також на відбудову шкіл в Україні виділить гроші і Євросоюз – 100 мільйонів євро. За ці кошти планують відбудувати понад 70 освітніх закладів.

Як триває навчання в Україні в умовах війни Очільниця підкомітету з питань вищої освіти ВРУ Юлія Гришина зазначила, що 61% закладів освіти в Україні готовий до офлайн-навчання.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що станом на 3 жовтня в Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл. У більшості з них діти вчаться офлайн та у змішаному форматі.

Очно та у змішаному форматі у майже 8 тисячах шкіл вчиться понад 2,1 мільйона учнів. Близько 5 тисяч шкіл навчають дітей дистанційно.

Найбільше дошкільнят вчаться очно у Львівській, Київській, Закарпатській областях та у Києві.