"Це не художня школа": допис мами про оцінки за малювання сколихнув мережу

Мама шестикласниці показала малюнки доньки і попросила оцінити їх у мережі – це спричинило гарячу дискусію. Користувачі сперечаються: чи варто взагалі виставляти бали за творчі предмети у школі.

Малюнки учениці 6 класу стали приводом для масштабного обговорення у соцмережах. Їх опублікувала мама дівчинки Оксана Хлібкевич у Threads, яка звернулася до користувачів із проханням оцінити роботи дитини та поділитися думкою щодо шкільного оцінювання.

Дивіться також Ці дати точно будуть на НМТ: репетитор назвав Топ-5 для історії

Чому дитячі малюнки викликали дискусію?

У дописі йшлося про те, що вчителька оцінила один малюнок на 10 балів, а інший – лише на 6. Така різниця здивувала не лише батьків, а й багатьох користувачів.

Чимало коментаторів зазначили, що оцінювання творчих робіт у звичайній школі часто є суб'єктивним. На їхню думку, діти не зобов'язані мати художній талант, а головним критерієм має бути старанність і бажання виконати завдання.

Допис мами викликав дискусію / Скриншот з Threads

Дехто також наголосив, що подібні оцінки можуть демотивувати учнів і навіть відбити інтерес до творчості, особливо якщо дитина старається, але не отримує високого балу.

Чи потрібно оцінювати творчі предмети?

Частина користувачів виступила за повне скасування оцінок з малювання, музики та фізкультури. Замість цього пропонують використовувати систему "зараховано/не зараховано" або ж ставити максимальні бали за сам факт виконаної роботи.

Що говорять інші користувачі / Скриншот з Threads

Водночас інші учасники дискусії не погоджуються з таким підходом. Вони вважають, що оцінювання потрібне, адже допомагає визначити здібності дитини та мотивує її розвиватися.

Також звучала думка, що проблема не стільки в самих оцінках, скільки у підходах до викладання. Якщо вчитель пояснює матеріал і дає чіткі критерії, оцінювання стає більш об'єктивним.

Як відреагували на малюнки користувачі?

У коментарях багато хто підтримав дівчинку та високо оцінив її роботи. Деякі користувачі навіть писали, що обидва малюнки заслуговують на 12 балів.

Багато хто поділився своїм досвідом / Скриншот з Threads

Інші поділилися власним досвідом, згадуючи, як у школі отримували низькі оцінки за творчі предмети, попри старання або навіть навчання у художніх школах.

Водночас частина коментаторів наголосила: творчість і оцінки – це "різні всесвіти", тому не варто надавати балам надмірного значення. Головне – підтримувати дитину та її інтерес до самовираження.

Не оцінки головне: вчителька назвала навички учня, важливіші за знання