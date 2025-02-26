У МОН заявили, що не отримували зауважень про нові критерії оцінювання учнів

Міністерство освіти і науки України не отримувало зауважень від вчителів щодо додаткового бюрократичного навантаження у зв’язку із запровадженням нових підходів до оцінювання знань учнів 5 – 9 класів.

Про це вказано у відповіді на електронну петицію стосовно скасування наказу МОН № 1093 "Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання". Вона набрала необхідну кількість голосів, зазначає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Що кажуть у МОН про систему оцінювання

За інформацією МОН, розроблені рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти визначають загальні підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5 – 9 класів, критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та критерії оцінювання результатів навчання за освітніми галузями.

Також у відомстві зазначають, що підходи до оцінювання результатів навчання та критерії оцінювання, запропоновані в рекомендаціях, проходили апробацію на базі 145 закладів освіти.

Окрім того, у відомстві повідомили, що під час проведення апробації вчителі відзначали, що запропоновані процедури і критерії оцінювання створюють передумови для індивідуалізації навчання та надають змогу якісно спланувати індивідуальну роботу з учнями.

Зауважень від педагогів щодо додаткового бюрократичного навантаження у зв'язку із запровадженням нових підходів до оцінювання знань не надходило,

– наголошують у МОН.

Зважаючи на це, у МОН повідомили, що відомство планує надати додаткові роз'яснення педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти щодо оцінювання знань учнів 5 – 9 класів.

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Що відомо про нову схему оцінювання