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Освіта Освіта в Україні У МОН заявили, що не отримували зауважень про нові критерії оцінювання учнів
26 лютого, 17:08
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У МОН заявили, що не отримували зауважень про нові критерії оцінювання учнів

Марія Волошин
Основні тези
  • МОН України не отримувало зауважень від вчителів щодо додаткового бюрократичного навантаження через нові критерії оцінювання учнів 5-9 класів.
  • Рекомендації та критерії оцінювання, розроблені МОН, проходили апробацію в 145 закладах освіти й сприяють індивідуалізації навчання.

Міністерство освіти і науки України не отримувало зауважень від вчителів щодо додаткового бюрократичного навантаження у зв’язку із запровадженням нових підходів до оцінювання знань учнів 5 – 9 класів.

Про це вказано у відповіді на електронну петицію стосовно скасування наказу МОН № 1093 "Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання". Вона набрала необхідну кількість голосів, зазначає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua

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Що кажуть у МОН про систему оцінювання 

За інформацією МОН, розроблені рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти визначають загальні підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5 – 9 класів, критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та критерії оцінювання результатів навчання за освітніми галузями. 

Також у відомстві зазначають, що підходи до оцінювання результатів навчання та критерії оцінювання, запропоновані в рекомендаціях, проходили апробацію на базі 145 закладів освіти.

Окрім того, у відомстві повідомили, що під час проведення апробації вчителі відзначали, що запропоновані процедури і критерії оцінювання створюють передумови для індивідуалізації навчання та надають змогу якісно спланувати індивідуальну роботу з учнями.

Зауважень від педагогів щодо додаткового бюрократичного навантаження у зв'язку із запровадженням нових підходів до оцінювання знань не надходило,
– наголошують у МОН.

Зважаючи на це, у МОН повідомили, що відомство планує надати додаткові роз'яснення педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти щодо оцінювання знань учнів 5 – 9 класів.

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Що відомо про нову схему оцінювання

  • Міністерство освіти і науки України розробило й на початку серпня 2024 року погодило нові рекомендації та критерії оцінювання, які враховують специфіку навчання в Новій українській школі.
  • Нова схема оцінювання передбачає чотири рівні оцінювання предмета, кожен з яких складається з 3 балів (у підсумку має бути оцінка за 12-бальною шкалою).
  • Освітня експертка, співзасновниця ГО "Смарт Освіта" Іванна Коберник заявила, що система оцінювання якості освіти в Україні – найбільша зараз проблема після безпеки. У багатьох школах не існує чіткої та зрозумілої батькам внутрішньої системи оцінювання.
  • Українці заявляли, що нова схема лише додає роботи педагогам та незрозуміла батькам.
  • МОН не змінюватиме цю схему. 