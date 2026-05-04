Що таке "палас" і чому його не варто плутат з "палацом": у чому різниця

Іноді одна літера може змінити все значення слова. Так сталося з "паласом" – словом, яке часто плутають із "палацом". Але за цією схожістю ховається зовсім інша історія.

Про значення слова "палас" та його походження розповідаємо з посиланням на ресурс "Словопедія".

Що називають словом "палас", а що – "палац"?

У мові є цікаві випадки, коли дуже схожі за звучанням слова мають різне значення. І походять ці слова з різних, дуже несхожих мов.

Такими схожими словами є "палац" і "палас", які відображають різні сфери: один – предмет побуту, інший – архітектурна споруда.

Але через різницю лише в одну літеру трапляються випадки, коли помилка може виглядати кумедно: "На підлозі розстелили новий палац".

"Палас" – це не палац! У Словнику української мови (СУМ-20): палас — великий тканий килим без ворсу, яким устеляють підлогу.

Він став популярним і поширеним в оселях як дешевший і практичніший варіант килима.

Слово походить від перського слова پلاس (pelas) – "килим", у слов’янські мови потрапило через тюркські мови.

Саме через схожість звучання його часто плутають із "палацом", який має зовсім інше походження та значення.

"Палац" – це велика розкішна будівля, резиденція або громадський заклад. Слово походить від латинського "palatium" – назви одного з римських пагорбів, де стояли імператорські будівлі.

Сьогодні так називають будівлю, що має громадське або культурне призначення – Палац культури, Палац спорту, Палац урочистих подій, чи "Палацом щастя" називали РАЦС (але не кажіть ЗАГС, в українській мові немає такої абревіатури). Зауважте, коли це слово входить до складу власної назви, воно пишеться з великої літери.

У сучасній мові "палац" символізує велич, урочистість, культурну та архітектурну цінність. Сьогодні палаци – це музеї, чи будівлі, у яких розташовані урядові установи (Маріїнський палац у Києві) чи де проживають королівські родини – Вестмінстерський палац у Лондоні.

Маріїнський палац / Вікіпедія

Важливо! Зауважте, що при перекладі на російську мову "палац" – це "дворец". Проте і в українській мові є схоже слово – "двірець", яким називають залізничний вокзал.

Є й інше слово – палаццо, яким в Італії називають міські приватні палаци. Але сьогодні жінки це слово знають в іншому значенні. Широкі жіночі брюки, які зараз у моді, теж називають – палаццо.

Ось такі мовні перипетії. І їх в українській мові чимало.

Тому запам'ятайте, що слово "палас" означає килим, а палац – будівлю. Їхнє походження і значення різне – важливо знати й відчувати різницю, щоб уникати плутанини.