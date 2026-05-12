Що таке "палісаднік": звідки взялося це слово і чи є воно в українській мові

У мові трапляються випадки, що запозичені з інших мова слова в одній мові "приживаються", а в іншій – ні. Хіба під тиском чи як калька.

Що таке "палісаднік" і яким українським відповідником його замінити, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Чи можна використовувати слово "палісаднік" в українській мові?

Як часто ви чуєте чи використовуєте слово "палісаднік" і що саме ви так називаєте? Та й взагалі – чи є воно правильним для української мови? Тут варто розібратися, адже саме такі "дрібні" слова формують чистоту й автентичність нашого мовлення.

Словники фіксують це слово у двох формах та двох значеннях – "палісадник" і "палісад":

Невелика обгороджена ділянка землі біля будинку, засаджена квітами, садок перед будинком.

Легкий ажурний паркан.

І Орфографічний словник української мови і СУМ-11 фіксують обидві форми. Однак варто знати, що слово запозичене. "Палисад" походить від французького palissade – "огорожа, паркан", утвореного від palissа – "частокіл". І справді так спочатку називали оборонну стіну-частокіл.

Поступово воно набуло значення – квітник біля дому. У класичній літературі ми зустрінемо слово "палісад":

"За хатою тягнувся вузенький палісад із мальвами" (Іван Нечуй-Левицький).

"Настя звернула з широкої вулиці, пройшла ще кварталів зо три, потім одчинила хвірточку, що провадила в невеличкий палісадник перед невисоким домом". (Леся Українка).

В українську мову слово потрапило через посередництво російської. Але нагадаємо, що суфікс -нік у слові "палісаднік" – це російська модель словотвору, яка не властива українській літературній нормі.

Здавна в українських селах палісад був своєрідною "візитівкою" господині: там садили мальви, чорнобривці, півонії.

Слово, у розмовній мові, трішки пестливо змінювали – палісада, палісадок і палісадочок, але всі вони походять від того самого кореня.

Якими відповідниками можна замінити "палісадник"?

Звичайно, що до запозичення і паралельно з ним існували й інші назви якими користувалися українці. І до уваги візьмемо обидва значення.

Якщо говоримо про невисоку огорожу з тонких дощечок, то можна сказати:

парка́н

барка́н

гострокі́л

опарка́нення

острокі́л – для щільно підігнаних вбитих у землю кілків, паль.

штахе́т

штахе́ти

штахе́тник

штахе́ття

Це і палісадник, і штахетник / Мagnific

Коли ж хочемо сказати "палісадник" про маленький сад чи ділянку з кущами та квітами, то можна сказати:

квітник

присадок.

Обирайте слово на власний смак, але пам'ятайте про вимову – точно не "палісаднік".