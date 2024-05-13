Перша підземна школа України відчинила двері для учнів

У першій підземній школі України, яка розташована у Харкові, провели пробний навчальний день. Вже з наступного тижня тут навчатимуться 620 учнів.

Водночас триває набір школярів до закладу освіти на новий навчальний рік. Охочих достатньо.

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У Харкові стартує навчання у підземній школі

Очільник міста Ігор Терехов каже, що кількість охочих вчитися очно вже значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі.

Дуже розраховуємо встигнути побудувати щонайменше ще три в інших районах міста,

– розповів мер Харкова.

І додав: поки не отримають найсучасніші системи протиповітряної оборони, "живі" уроки віч-на-віч з учителем та однокласниками можливі у місті лише під землею.



Учні у підземній школі Харкова / фото Ігоря Терехова

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Що відомо про будівництво підземної школи у Харкові