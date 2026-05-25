Заклади освіти починають підготовку до нового навчального року: що їм радять

Заклади освіти отримали від Міністерства освіти і науки України рекомендації щодо підготовки до нового навчального року. Листи надіслали також керівникам департаментів освіти, установ і організацій.

Лист містить поради щодо підготовки до нового 2026/2027 навчального року та осінньо-зимового періоду.

Які поради дали у МОН?

У відомстві окреслили основні завдання для громад і закладів освіти в умовах воєнного стану. Мовиться про облаштування укриттів, перевірку інфраструктури тощо.

У МОН наголошують, що готуватися до нового навчального року коледжі та виші мають з урахуванням безпекової ситуації та можливих ризиків. У центрі уваги – укриття та безпека.

Заклади освіти мають створити безпечні умови для навчання. Якщо є потреба, облаштовувати нові укриття або модернізувати наявні. При цьому не забути про безбар'єрність. Також забезпечити доступ до:

води, вентиляції, освітлення, інтернету;

засобів надання домедичної допомоги та інших базових умов.

Очільникам закладів освіти радять приділяти увагу організації евакуаційних маршрутів і заходів пожежної безпеки.

Також МОН радить не забути про перевірку мереж та енергостійкість у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. І не забути про оцінювання готовності до роботи в умовах кризових ситуацій.

Що радять школам?

Школам також радять використовувати інструменти самооцінювання готовності до нового навчального року. Вони допоможуть оцінити безпекові умови й організацію освітнього процесу. Це, зокрема, рекомендації МОН "Укриття для закладів освіти "Моя Фортеця".

Також варто оглянути укриття, аби забезпечити якісний та безпечний освітній процес.