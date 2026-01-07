Укр Рус
7 січня, 14:34
2

МОН анонсувало перевірку шкіл, учні яких відвідували підпільний заклад монастиря УПЦ МП

Юлія Харченко
Основні тези
  • Державна служба якості освіти України розпочне перевірку шкіл, де діти формально значилися учнями, але навчалися в підпільній школі монастиря УПЦ МП.
  • До розслідування залучать Службу безпеки України для оцінки можливої підривної діяльності.

У Києві розгорівся скандал через викриття підпільної школи, де дітей виховували в ідеології так званого "руського мира". Після викриття було доручено Державній службі якості освіти України негайно розпочати перевірку шкіл, у яких діти формально значилися учнями, але фактично навчалися в підпільній структурі.

До розслідування також залучать Службу безпеки України. Про це пише 24 Канал з посиланням на міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Що відомо про перевірки?

Після розслідування журналістів "Слідство.Інфо", міністр доручив Державній службі якості освіти України негайно розпочати перевірку навчальних закладів, у яких діти формально значилися учнями, але фактично навчалися в підпільній структурі. 

Окрему увагу під час перевірок приділять діям керівників та педагогів, які могли бути залучені до цієї діяльності. За результатами розгляду обіцяють ухвалити жорсткі рішення щодо організаторів і виконавців, зокрема перевірити законність надання освітніх послуг та передати матеріали до правоохоронних органів.

У цій ситуації свою оцінку також має дати Служба безпеки України, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності, 
– зазначив Лісовий.

Що відомо про підпільну школу при монастирі УПЦ МП?

  • Підпільна християнська школа під назвою "Перспектива" функціонує при монастирі "Голосіївська пустинь" із лютого 2025 року. З'ясувалося, що нині в закладі навчається понад 60 дітей – з 1 по 9 клас. Освітній процес здійснюють 16 педагогів.

  • Навчання побудоване за радянською моделлю освіти. Зокрема, початкову школу скоротили з чотирьох років до трьох, а навчання відбувається російською мовою.

  • Крім базових дисциплін, у школі є предмети "Фільм" і "Музика". Навчання здійснюється за радянськими підручниками.