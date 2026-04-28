Освіта Саморозвиток "Підводити" чи "підбивати" підсумки: як правильно сказати і до чого тут олівець
28 квітня, 16:56
"Підводити" чи "підбивати" підсумки: як правильно сказати і до чого тут олівець

Олеся Кух
Основні тези
  • Правильний вираз в українській мові – "підбивати підсумки".
  • Вираз "підводити підсумки" вважається ненормативним і є калькою з російської мови.
В українській мові є чимало сталих висловів, які не варто змінювати. Помилки у сталих словосполученнях не лише спотворюють звучання, а й руйнують мовну традицію та суть фрази.

Про те, як правильно розповідати про підсумки – "підбили" їх чи "підвели", розповідаємо з посиланням на malechko_shans.center.

Дивіться також Не лише теперішній, минулий і майбутній: в українській мові є ще один час 

Як казати правильно – "підбивати підсумки" чи "підводити підсумки"?

У мові важливі навіть дрібні відтінки – вони формують наше відчуття точності й краси слова. Часто ми чуємо вислів "підбивати підсумки", але дехто каже й "підводити підсумки". Здається, що обидва варіанти зрозумілі і правильні, але лише один з них є нормативним.

Звернемося до словників. Словники української мови (зокрема СУМ-11 та СУМ-20) фіксують сталий вислів – "підбивати підсумки".
  • Дієслово "підбивати" у переносному значенні означає "зводити докупи, узагальнювати, робити висновок".
  • Саме тому воно стало традиційним у сполученні з іменником "підсумки".

Натомість "підводити підсумки" – калька з російського "подводить итоги". Уживання цього варіанта вважається ненормативним, хоч і поширеним у розмовній практиці.

Приклади з літератури та публіцистики підтверджують: автори послідовно користуються саме формою "підбивати підсумки". Це стало своєрідним мовним стандартом.

Та крім цього сталого виразу ще можна сказати:

  • підводити риску,
  • резюмувати,
  • підсумовувати.
Як жартують мовознавці:"очі – підводять олівцем, а підсумки – підбивають". Запам'ятайте цю фразу як хитрик, щоб більше не робити цю мовну помилку.

Отже, правильно й нормативно казати: "підбивати підсумки". Форма "підводити підсумки"  – це мовна помилка, що виникла під впливом іншої мови. Вибираючи автентичний варіант, ми не лише дбаємо про чистоту українського слова, а й підкреслюємо власну мовну уважність.

Як вітатися українською правильно?

Сталі вирази в українській мові притаманні для вітань та прощань. І їх чимало, кілька десятків – для різного часу доби, ситуацій, товариства, формальні та неофіційні. Тому, вітатися можна по-різному.

Раніше ми розповідали, що мовознавці наголошують на тому, що правильні форми найпоширеніших вітань це: "Доброго ранку", "Добрий день", "Добрий вечір", бо це – усталені форми.

